Bakan Şimşek'in Ağabeyi Vefat Etti - Son Dakika
Bakan Şimşek'in Ağabeyi Vefat Etti

11.08.2025 16:31
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ağabeyi Nazmi Şimşek, vefat etti. Taziyeleri kabul etti.

Ağabeyi vefat eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, taziyeleri kabul etti.

Bakan Şimşek'in emekli ilkokul öğretmeni ağabeyi 80 yaşındaki Nazmi Şimşek Yalova'da hayatını kaybetti. Nazmi Şimşek'in cenazesi Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi Sahil Siteler Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çiftlikköy Yeni Mezarlığı'na defnedildi. Bakan Şimşek, daha sonra ise Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda kurulan taziye yerinde taziyeleri kabul etti.

Cenaze töreni ve taziyelere, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski bakanlar Mehmet Mehdi Eker, İsmet Yılmaz, Fikri Işık, Faruk Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ve il protokolü de katıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Şimşek, Politika, yalova, Yerel, Yaşam, Son Dakika

