Son dakika! Bakan Soylu'dan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür belgesi - Son Dakika
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Son dakika! Bakan Soylu'dan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür belgesi

13.01.2022 10:14

Son dakika haberler... Bakan Soylu'dan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür belgesi Van'da görev yapan ve Rize ile Artvin illerinde yaşanan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD, emniyet, jandarma ve DSİ personellerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla...

Bakan Soylu'dan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür belgesi

VAN - Van'da görev yapan ve Rize ile Artvin illerinde yaşanan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD, emniyet, jandarma ve DSİ personellerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen teşekkür belgeleri verildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Rize ve Artvin illerinde yaşanan sel afetinde müdahale ve iyileştirme çalışmalarında görev alan AFAD, emniyet, jandarma ve DSİ personellerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile gönderilen teşekkür belgelerini takdim etti.

AFAD Van İl Müdürlüğünün toplantı salonunda yapılan törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, vali yardımcıları Ömer Faruk Canpolat, Yavuz Arslan, Adem Balkanlıoğlu ve Hamit Genç, AFAD Van İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, ilgili birim amirleri ve arama kurtarma ekipleri katıldı.

Son dakika! Bakan Soylu'dan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür belgesi
Son dakika! Bakan Soylu'dan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür belgesi
Son dakika! Bakan Soylu'dan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür belgesi
Son dakika! Bakan Soylu'dan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür belgesi
Son dakika! Bakan Soylu'dan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür belgesi
Son dakika! Bakan Soylu'dan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür belgesi
Son dakika! Bakan Soylu'dan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür belgesi
Son dakika! Bakan Soylu'dan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür belgesi
Son dakika! Bakan Soylu'dan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür belgesi
Son dakika! Bakan Soylu'dan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür belgesi
Son dakika! Bakan Soylu'dan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür belgesi
Son dakika! Bakan Soylu'dan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür belgesi

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Jandarma, Artvin, Rize, Van, Yerel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika! Bakan Soylu'dan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür belgesi - Son Dakika


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