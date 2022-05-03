Bakan Soylu Yüksekova'da güvenlik güçlerini ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Soylu Yüksekova'da güvenlik güçlerini ziyaret etti

03.05.2022 00:58
Bakan Soylu Yüksekova'da güvenlik güçlerini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nın ilk saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol kontrol noktalarında ziyarette bulunarak, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nın ilk saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol kontrol noktalarında ziyarette bulunarak, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nın ilk saatlerinde Hakkari'deki yol kontrol noktalarında incelemede bulundu, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. Bakan Soylu, Şırnak'taki temaslarının ardından Hakkari'ye geçti. Soylu, beraberindeki İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık'la Yüksekova ve Şemdinli kara yollarındaki polis ve jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu. Burada görev yapan jandarma özel harekat, jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucularıyla görüşen Bakan Soylu, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. - HAKKARİ

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Ramazan Bayramı, Süleyman Soylu, Yüksekova, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bakan Soylu Yüksekova'da güvenlik güçlerini ziyaret etti - Son Dakika


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