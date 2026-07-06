Bakan Tekin'in Açıklamalarına Sert Tepki - Son Dakika
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Bakan Tekin'in Açıklamalarına Sert Tepki

06.07.2026 17:42
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Eğitim-İş Başkanı Baki Tok, Bakan Tekin'in müfredat değişikliğini ideolojik bir saldırı olarak nitelendirdi.

Haber: Gökdeniz Can

(ISPARTA) - Eğitim-İş Isparta Şube Başkanı Baki Tok, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kurtuluş Savaşı'nı hedef alan ve küçümsemeye çalışan açıklamaları yalnızca basit bir müfredat değişikliğinin ilanı değildir. Bu sözler, Atatürk ilke ve devrimlerine duyulan kronik alerjinin dışavurumudur" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, yeni müfredatta "Kurtuluş Savaşı" ifadesi yerine "Milli Mücadele" kavramının kullanılacağını açıklamasına tepkiler sürüyor. Eğitim-İş Isparta Şube Başkanı Baki Tok, Bakan Tekin'in sözlerinin yalnızca bir müfredat değişikliği tartışması olmadığını belirterek, Cumhuriyet'in kurucu değerlerini hedef alan ideolojik bir yaklaşım olduğunu ileri sürdü.

Bakan Yusuf Tekin'in Kurtuluş Savaşı'na yönelik açıklamasının yalnızca basit bir müfredat değişikliğinin ilanı olmadığını belirten Tok, "Bu sözler, Atatürk ilke ve devrimlerine duyulan kronik alerjinin dışavurumu, Cumhuriyet'in kurucu iradesini tasfiye etmeyi amaçlayan bilinçli ve ideolojik bir hamledir" değerlendirmesini yaptı.

"24 YILDIR EĞİTİM POLİTİKALARIYLA ADIM ADIM İNŞA EDİLEN ZİHNİYETİN AÇIK BİR İTİRAFIDIR"

Bakan Tekin'in açıklamalarının, iktidarın eğitim politikalarının bir yansıması olduğunu öne süren Tok, "Çok iyi biliyoruz ki bu sözler yalnızca Bakan Tekin'in kişisel görüşleri değildir, AKP iktidarının Cumhuriyet'e ve Atatürk'e bakışının filtresiz halidir. Bakanın söyledikleri 24 yıldır eğitim politikalarıyla adım adım inşa edilen zihniyetin açık bir itirafıdır" diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kurtuluş" kavramını bilinçli şekilde kullandığını belirten Tok, Kurtuluş Savaşı'nın tarihsel anlamına dikkati çekerek, "Sevr ile ülkeyi parselleyen emperyalizmden, halkı kul olarak gören saltanat düzeninden ve işgale karşı direnen Anadolu halkını asi ilan eden Saray rejiminden kurtulduk. Kurtuluş emperyalizme karşı direnen bir halkın ümmetten millete, kulluktan yurttaşa geçmesidir. Cumhuriyet ise çökmüş bir rejimin devamı değil, aklın ve bilimin rehberliğinde yapılan bir aydınlanma devrimidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Politika, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Tekin'in Açıklamalarına Sert Tepki - Son Dakika

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