Bakan Uraloğlu: Bilet bulamayan yolcular için Boş Yer Takip Butonu'nu devreye aldık - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu: Bilet bulamayan yolcular için Boş Yer Takip Butonu'nu devreye aldık

Bakan Uraloğlu: Bilet bulamayan yolcular için Boş Yer Takip Butonu\'nu devreye aldık
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık'ın yeni uygulaması Boş Yer Takip Butonu'nun hayata geçirildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ'nin dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisinin daha eklendiğini belirterek, bilet bulamayan yolcuların iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde otomatik olarak bilgilendirilmesini sağlayan 'Boş Yer Takip Butonu' özelliğinin hayata geçirildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ'nin dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında 'Boş Yer Takip Butonu' özelliğinin hayata geçirildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, yolcuların bilet bulamadıkları trenler için sistem üzerinden e-posta adreslerini tanımlayarak trenlerde iade, iptal veya başka nedenlerle yer açıldığında uyarılma talebinde bulunabileceklerini bildirdi. Uraloğlu, "Bilet bulamayan yolcularımız, iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde sistemsel ve otomatik olarak bilgilendirilecek" dedi.

Bilet satış ekranını sürekli kontrol etmeye gerek kalmayacak

Yeni uygulamayla bilet bulamayan yolcuların seyahat etmek istedikleri tren için uyarı talebi oluşturabileceğini kaydeden Uraloğlu, "Bu uygulamayla yolcularımızın bilet satış ekranını sürekli kontrol etmesine gerek kalmadan, iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde anında haberdar olmalarını ve biletlerini kolayca satın almalarını sağlıyoruz. Dijital imkanları kullanarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya ve seyahat planlamalarını daha erişilebilir hale getirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilet ve faturalara dijital erişim

TCDD Taşımacılık AŞ'nin e-Belge dönüşüm çalışmaları kapsamında 1 Eylü itibarıyla e-Bilet ve e-Fatura uygulamalarının da hayata geçirildiğini belirten Uraloğlu, e-Bilet uygulamasıyla yolcuların bilet satın alma işleminin ardından kendilerine gönderilen 'Yolculuk Bilgilendirme' e-postasındaki PDF dokümanda yer alan bağlantı üzerinden e-Biletlerine ulaşabileceğini söyledi.

E-Fatura uygulamasıyla da taşımacılık hizmetlerinden yararlanan müşterilerin faturalarına dijital ortamda erişebileceğini kaydeden Uraloğlu, uygulamanın fatura oluşturma, iletme ve arşivleme süreçlerinde zaman ve maliyet avantajı sağladığını belirtti.

Uraloğlu, "Kağıt, baskı ve fiziksel arşivleme ihtiyacını azaltarak hem maliyetlerimizi düşürüyor hem de doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlıyoruz. Hedefimiz, dijital imkanlardan daha fazla yararlanarak demiryolu hizmetlerimizi vatandaşlarımız her yerden, her zaman ulaşılabilir ve işlemleri, daha hızlı, kolay, verimli ve çevreci hale getirmek. Bu kapsamda ilk 4 günde yaklaşık 286 bin e-bilet ve bin 554 e-fatura düzenlendi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Uraloğlu: Bilet bulamayan yolcular için Boş Yer Takip Butonu'nu devreye aldık - Son Dakika

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