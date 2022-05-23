Bakan Yanık, doludan zarar gören tarım arazilerinde köylülerin sorunlarını dinledi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yanık, doludan zarar gören tarım arazilerinde köylülerin sorunlarını dinledi

23.05.2022 00:57
Bakan Yanık, doludan zarar gören tarım arazilerinde köylülerin sorunlarını dinledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doludan zarar gören 40 bin dekar tarım arazisinde incelemelerde bulunarak köylülerin sorunlarını dinledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doludan zarar gören 40 bin dekar tarım arazisinde incelemelerde bulunarak köylülerin sorunlarını dinledi.

Kadirli ilçesinde 17 Mayıs'ta dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı sonrası, mısır ve buğday ekili olan 40 bin dekar tarım arazisi zarar gördü ve 25 küçükbaş hayvan telef oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dolu yağışından dolayı ekili tarım arazilerinde zararın olduğu ilçeye bağlı Tozlu, Mecidiye, Kesikkeli, Tekeli köylerinde incelemelerde bulunarak köylülerin sorunlarını dinledi. Arazileri zarar gören köylüler Bakan Yanık'a, 4 köyün afet bölgesi ilan edilmesi ve zararlarının karşılanması konusunda talepte bulundu. Ayrıca köyler çiftçilerin zarar gören ekili alanlarının bir kısmının hazine arazisi olduğundan dolayı Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında değerlendirilemeyeceği dolayısıyla bu yönden de mağdur olacaklarını belirtti. Çiftçilerle sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Bakan Yanık devlet olarak çiftçinin yanında olduklarını ve ellerinden gelecek olan tüm desteğin verilerek konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

Bakan Derya Yanık'ın ziyaretine AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ile İsmail Kaya, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri katıldı. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Derya Yanık, Osmaniye, Mayıs, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Yanık, doludan zarar gören tarım arazilerinde köylülerin sorunlarını dinledi - Son Dakika


Son Dakika
01:12 Milli futbolcunun kaçırdığı şampiyonluklarda dikkat çeken detay! İtalya'da gündem "Hakan Çalhanoğlu laneti"
00:41 Getafe'de forma giyen Enes Ünal bu sezon attığı 16 golle kulüp rekoru kırdı
00:40 Kene, Sivas'ın ardından Malatya'da da can aldı: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
00:34 Süper Lig'de sezonun gol kralı Umut Bozok oldu! Maç kaçırmadan sezonu tamamladı
23:39 Şampiyonluğu gölgede bıraktı! Sadece külotuyla kalan Pep Guardiola'dan soyunma odasında olay kutlama
23:06 Süper Lig'de son haftaya "Super Mario" damgası! 5 gol atan Balotelli 7-0'lık galibiyette büyük rol oynadı
23:04 Koronavirüste 22 Mayıs tablosu: 905 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi vefat etti
23:02 Koronavirüste vaka sayıları binin altına düştü, Bakan Koca mesajı verdi: 3 gün üst üste binin altında kalırsa maske zorunluluğu kalkacak
23:00 Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan canlı yayında istifa etti: Önümüzdeki yıl görev almayı düşünmüyorum
21:40 Safiye Soyman'dan skandal "aldatma" açıklaması: Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa aldatsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 01:40:39. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Yanık, doludan zarar gören tarım arazilerinde köylülerin sorunlarını dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement