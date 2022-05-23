Bakan Yanık, doludan zarar gören tarım arazilerinde köylülerin sorunlarını dinledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doludan zarar gören 40 bin dekar tarım arazisinde incelemelerde bulunarak köylülerin sorunlarını dinledi.

Kadirli ilçesinde 17 Mayıs'ta dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı sonrası, mısır ve buğday ekili olan 40 bin dekar tarım arazisi zarar gördü ve 25 küçükbaş hayvan telef oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dolu yağışından dolayı ekili tarım arazilerinde zararın olduğu ilçeye bağlı Tozlu, Mecidiye, Kesikkeli, Tekeli köylerinde incelemelerde bulunarak köylülerin sorunlarını dinledi. Arazileri zarar gören köylüler Bakan Yanık'a, 4 köyün afet bölgesi ilan edilmesi ve zararlarının karşılanması konusunda talepte bulundu. Ayrıca köyler çiftçilerin zarar gören ekili alanlarının bir kısmının hazine arazisi olduğundan dolayı Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında değerlendirilemeyeceği dolayısıyla bu yönden de mağdur olacaklarını belirtti. Çiftçilerle sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Bakan Yanık devlet olarak çiftçinin yanında olduklarını ve ellerinden gelecek olan tüm desteğin verilerek konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

Bakan Derya Yanık'ın ziyaretine AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ile İsmail Kaya, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri katıldı. - OSMANİYE