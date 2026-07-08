Bakan Yardımcısı Bağcı Eskişehir'de Tarımsal Yatırımları İnceledi - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Bağcı Eskişehir'de Tarımsal Yatırımları İnceledi

Bakan Yardımcısı Bağcı Eskişehir\'de Tarımsal Yatırımları İnceledi
08.07.2026 10:15
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Dr. Ahmet Bağcı, Eskişehir'de tarımsal projeleri değerlendirdi ve üreticilerle bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, Eskişehir'de gerçekleştirdiği program kapsamında kentteki tarımsal yatırımları, üretim modellerini ve saha çalışmalarını yerinde inceleyerek üreticilerle bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, Eskişehir programının ilk bölümünde Eskişehir Valiliğini ziyaret etti. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz tarafından makamında ağırlanan Bakan Yardımcısı Bağcı, kent genelinde yürütülen tarım, hayvancılık, ormancılık ve kırsal kalkınma projeleri hakkında Vali Yılmaz ile istişarelerde bulundu. Kentin tarımsal potansiyelini daha da yukarı taşıyacak iş birliklerinin ele alındığı ziyarette, Bakan Yardımcısı Bağcı misafirperverliği nedeniyle Vali Yılmaz'a teşekkür ederek günün anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Sazova Kampüsü'nde kapsamlı bir brifing yapıldı

Valilik ziyaretinin ardından Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sazova Kampüsü'ne geçen Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, burada İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil ve teknik heyet tarafından karşılandı. İl Müdürü Yüksel Çil, düzenlenen toplantıda Bakan Yardımcısı Bağcı'ya yönelik kapsamlı bir brifing sundu. Brifingde; Eskişehir'de başarıyla yürütülen tarımsal üretim modelleri, bitkisel ve hayvansal üretim verileri, bölge çiftçisine sağlanan desteklemeler ile önümüzdeki döneme ait vizyon projeleri detaylı bir şekilde aktarıldı. Toplantı sonrasında İl Müdürlüğü personeliyle de bir araya gelen Dr. Ahmet Bağcı, özverili çalışmalarından dolayı çalışanlara teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Üretim tesisleri ve seralarda incelemelerde bulunuldu

Bakan Yardımcısı Bağcı'nın Eskişehir programı, kentte faaliyet gösteren özel bir hayvancılık işletmesine yapılan ziyaretle devam etti. Tesisin üretim kapasitesi ve teknolojik altyapısı hakkında yetkililerden bilgi alan Bağcı, işletmeye ait tesislerde incelemelerde bulundu.

Programın son bölümünde Tepebaşı ilçesine bağlı Sakintepe Mahallesi'ndeki çiftçilerle bir araya gelen Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, bölgede örtü altı yetiştiriciliği yapan üreticilerin talep, öneri ve ihtiyaçlarını tek tek dinledi. Üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Bağcı, yerinde tespit edilen taleplerin çözümü için gerekli adımların hızla atılacağını ifade etti. Sakintepe'deki sera alanlarında yapılan incelemelerin ardından Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı'nın Eskişehir ziyareti sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Yardımcısı Bağcı Eskişehir'de Tarımsal Yatırımları İnceledi - Son Dakika

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