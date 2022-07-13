Son dakika haberi | Bakan Yardımcısı Çataklı sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşın ailesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Bakan Yardımcısı Çataklı sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşın ailesini ziyaret etti

13.07.2022 18:05
Son dakika haberi | Bakan Yardımcısı Çataklı sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşın ailesini ziyaret etti

Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde aşırı yağışın ardından oluşan sel sebebiyle yaşamını yitiren Asiye Bikmen'in ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde aşırı yağışın ardından oluşan sel sebebiyle yaşamını yitiren Asiye Bikmen'in ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Kurban Bayramı'nın birinci günü Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyünde şiddetli yağmurun oluşturduğu sel suları, Asiye Bikmen'in oturduğu evin önünde bulunan istinat duvarının çökmesine neden olmuştu. Bu esnada suya kapılan Bikmen hayatını kaybetmişti.

Yaşanan sel felaketinin ardından, çeşitli incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ilk olarak İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda, selde meydana gelen hasarlarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Toplantıda Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhanettin Erdoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve diğer ilgililer yer aldı.

Toplantı ardından Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyüne geçen Bakan Yardımcısı Çataklı, bayramın ilk günü sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Bikmen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bikmen'e Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileyen Çataklı olay mahalinde inceleme yaptıktan sonra kentten ayrıldı.

(Cem Kaan Toka/İHA)

YORUMLAR
500
BALIKESİR - Kanser nedeniyle yaşamını yitiren Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı BALIKESİR - Kanser nedeniyle yaşamını yitiren Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, yaşlılar ve çocuklarla bayramlaştı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, yaşlılar ve çocuklarla bayramlaştı
Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Bakan Yardımcısı Çataklı sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşın ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:29 Çeşme'de makilik alanda başlayan yangın İzmir-Çeşme otoyoluna sıçradı! Yangına 5 helikopter ve 3 uçak ile havadan müdahale ediliyor
17:59 "Arada kaynadım" diyen Ozan Tufan'dan olay açıklama! Mesut Özil, kendisi için Fenerbahçe yönetimiyle karşı karşıya gelmiş
17:41 Bekçilerin gözü bu haberdeydi! 6 aylık enflasyon rakamları sonrası en düşük bekçi maaşı 10.293 TL oldu
17:25 Başakşehir, Mesut Özil transferini "Kır Zincirlerini" şarkısıyla duyurdu! Paylaşım gündem oldu
17:11 6 yaşından bu yana sosyal medyada içerik üreten Isabella'nın kazandığı para dudak uçuklattı! "Zenginlik beni yordu" dedi
16:57 ABD'de enflasyon fırladı! Avro, 20 yılın ardından 1 dolar seviyesinin altına indi
16:49 Ünlü kahin Nostradamus'un geriye tek bir kehaneti kaldı: Bir kral aniden ölecek
16:21 Başakşehir, Mesut Özil'e kancayı attı mı? Kulüp, Göksel Gümüşdağ'ın 4 yıl önceki sözlerini yeniden paylaştı
16:09 1896 doğumlu "dünyanın en yaşlı adamı" uzun yaşamın sırrını verdi: Aşık olmayın, baharatlı yemeklerden kaçının
16:03 Datça'da meydana gelen orman yangını 1 evi kül etti! Bölge tahliye ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 18:35:32. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Bakan Yardımcısı Çataklı sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşın ailesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement