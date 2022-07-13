Yaşanan sel felaketinin ardından, çeşitli incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ilk olarak İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda, selde meydana gelen hasarlarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Toplantıda Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses , İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhanettin Erdoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve diğer ilgililer yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Son dakika haberi | Bakan Yardımcısı Çataklı sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşın ailesini ziyaret etti - Son Dakika

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