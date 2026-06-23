Bakan Yardımcısı Çelik Kütahya\'da İncelemelerde Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Kütahya'da bir dizi ziyaret ve programa katılarak kamu yatırımları, kırsal kalkınma projeleri ve kültürel miras çalışmaları hakkında incelemelerde bulundu.

Kütahya Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Musa Işın ile makamda bir araya geldi. Görüşmede kentte yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler değerlendirildi. Vali Musa Işın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bakan Yardımcısı Çelik'e teşekkür etti.

Program kapsamında Vali Musa Işın ve Bakan Yardımcısı Ali Çelik'in katılımıyla Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 15'inci kilometresinde yapılacak olan Hey Park Dinlenme Tesisi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

İl protokolü, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katıldığı törende konuşan Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Kütahya'nın son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, şehrin stratejik konumu, organize sanayi bölgeleri ve yatırımlarıyla güçlü bir geleceğe sahip olduğunu ifade etti. Ulaşım projelerinin tamamlanmasıyla birlikte Kütahya'nın ekonomik ve turistik potansiyelinin daha da artacağını vurgulayan Çelik, Hey Park yatırımının kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağını söyledi.

Projenin gelirlerinin gençlerin eğitimine yönelik faaliyetlere destek verecek olmasının ayrıca anlam taşıdığını belirten Çelik, yatırımın bölge için hayırlı olmasını temenni etti.

Vali Musa Işın ise konuşmasında, tesisin Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir güzergahında önemli bir noktada yer aldığını belirterek bölgeye ekonomik değer katacağını ifade etti. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında kentte önemli yatırımların hayata geçirildiğini kaydeden Işın, IPARD ve diğer destek programlarıyla üretim, tarım ve hizmet sektörlerine yönelik projelerin desteklendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ilk harcı dökerek Hey Park Dinlenme Tesisi'nin temelini attı. Daha sonra tesis alanında incelemelerde bulunularak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı. Tamamlandığında çeşitli hizmet alanlarıyla faaliyet gösterecek tesisin bölge ekonomisine, istihdama ve turizme önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Çiniciler Çarşısı'nda esnaf ve ustalarla buluştu

Kütahya programı kapsamında Vali Musa Işın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, kentin önemli kültürel ve ticari merkezlerinden biri olan Çiniciler Çarşısı'nı da ziyaret etti. Çarşı esnafıyla bir araya gelen heyet, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve görüşleri dinledi. Dünyaca ünlü Kütahya çinisinin üretildiği atölyeleri de gezen Çelik ve Işın, çini ustalarından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında çini üretim süreçleri incelenirken, Kütahya çinisinin kültürel miras açısından taşıdığı önem vurgulandı. Vali Musa Işın, Kütahya'nın marka değerlerinden biri olan çiniciliğin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. - KÜTAHYA