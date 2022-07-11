Bakan Yardımcısı Duran, bayramda yaşlı ve çocukları yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Duran, bayramda yaşlı ve çocukları yalnız bırakmadı

11.07.2022 17:37
Bakan Yardımcısı Duran, bayramda yaşlı ve çocukları yalnız bırakmadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Kocaeli'de bulunan rehabilitasyon ve aile danışma merkezi ile huzurevine bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Kocaeli'de bulunan rehabilitasyon ve aile danışma merkezi ile huzurevine bayram ziyareti gerçekleştirdi. Burada çocuk ve yaşlılar ile yakından ilgilenen Duran, çeşitli hediyeler takdim ederek onların mutluluklarına ortak oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran eşi Fatma Duran ile birlikte Kocaeli'de bulunan bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezinde kalan çocuklar ile huzurevinde kalan yaşlıları Kurban Bayramı'nda da yalnız bırakmadı. Duran, ilk olarak Köseköy Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde öğrenim gören çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Burada çocuklara hediyelerini takdim eden Duran, onların güler yüzünün kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. Rıdvan Duran, devlet olarak bakıma muhtaç çocukların her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini de söyledi.

Çocukların mutluluklarına ortak olduktan sonra Kocaeli Huzurevi'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Duran'a burada Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Esra Ceceli'de eşlik etti. Huzurevinde kalan vatandaşlarında bayramlarını kutlayan Duran, burada da çeşitli hediyeler takdim ederken, huzurevi sakini İzzet Özer ise şiir okudu. Duran ayrıca, burada bocce adı verilen oyunu oynadığı yaşlılar ile güzel vakit geçirdi. Her iki ziyarette de çocuk ve yaşlıların mutlulukları ise adeta gözlerinden okundu. Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran'a her iki ziyaret programlarında da, Vali Yardımcısı Ekrem Çalık ve Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Dilek Kılıçkıran eşlik etti. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Yardımcısı Duran, bayramda yaşlı ve çocukları yalnız bırakmadı - Son Dakika

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