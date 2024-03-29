Bakan Yardımcısından Şehir Hastanesi İnşaat Alanında İnceleme - Son Dakika
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Yerel

Bakan Yardımcısından Şehir Hastanesi İnşaat Alanında İnceleme

Sağlık Bakan Yardımcısı Kürşat Kırbıyık, Iğdır Devlet Hastanesi yanında 600 yataklı Iğdır Şehir Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak basın açıklaması yaptı. Kırbıyık, hastanenin ihalesinin iki ay içinde tamamlanacağını ve inşaatının 2 yıl süreceğini belirtti. Ayrıca, hastanenin 700 yatak kapasiteli olacağını ve depreme dayanıklı bir yapıya sahip olacağını ifade etti.

29.03.2024 18:32  Güncelleme: 18:36
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Bakan yardımcısından Şehir Hastanesi inşaat alanında inceleme

IĞDIR - Sağlık Bakan Yardımcısı Kürşat Kırbıyık, 600 yataklı Iğdır Şehir Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Kürşat Kırbıyık, Iğdır Devlet Hastanesi yanında 600 yataklı Iğdır Şehir Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak basın açıklaması yaptı. Şehir hastanesinin ihalesinin iki aya yapımının ise 2 yılda biteceğini belirten Kırbıyık, konuşmasına şöyle devam etti; "Biz şu anda proje aşamasındayız. Hızlı bir şekilde projemizi yürütüyoruz. Gördüğünüz gibi sahada zemin etüt çalışmalarımız devam ediyor. Tahmin ediyorum burada da ilgili teknik arkadaşlarımız da var en geç iki ay içerisinde firmadan biz projeyi teslim alacağız. Bu bir hizmet alma projesi ile ilgilidir. Hemen akabinde de Sağlık Bakanlığı olarak ihale sürecini başlatmış olacağız. Burada yer teslimine müteakiben hedeflediğimiz süre maksimum iki yıl içerisinde yani benim öngörüme göre 2026 yılının ortalarında veya sonlarında inşallah bu hastanın burada hizmete açıldığını göreceğiz. Etüt projede gözüken yatak 400 + 200 yatak bunun nedeni şudur. Bizim eskiden 20 yıl 30 yıl önce yatak kapasitesi dediğimiz iş koğuş tipi bir hastaneydi. Hastaneye girdiğinizde sekiz kişi, on kişi, yirmi kişi bir koğuşta hasta yatak odaları olurdu. Öyle artık bir şey söz konusu değil. Mevcut hastanede de 285 oda tek kişi oda olarak planlanmıştır. Bu istendiği takdirde de Pandemi döneminde de afet döneminde de ya da hasta yoğunluğu dönemlerde çift yatağa çıkartılacaktır. Bakın üç demiyorum 4 veya 5 demiyorum. Maksimum iki yataklı olacak şekilde olacak şekilde toplam normalde 600 yataklı ama biz bunu yedi yüze kadar kapasiteye ulaştıracağız. Yani bizim hazırlığımız 700 yatak kapasiteli bir hastanedir. Tabii ki son dönem tecrübelerimiz şunu ortaya koydu. Bu bina depreme oldukça dayanıklı olacak. Bu bina zemininde 434 adet deprem izolatörü mevcut olacaktır. Yani dokuz şiddetinde bir depremde dahil bu hastane ayakta kalacak ve hizmette kesilme olmayacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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