Bakıma muhtaç kedinin yardımına jandarma koştu - Son Dakika
Üye Girişi

Bakıma muhtaç kedinin yardımına jandarma koştu

01.05.2022 13:05
Bakıma muhtaç kedinin yardımına jandarma koştu

Mardin'de bakıma muhtaç yavru kediyi fark eden jandarma ekipleri ilk yardımı yaptıkları hayvanı hayvan hastanesine teslim etti.

Mardin'de bakıma muhtaç yavru kediyi fark eden jandarma ekipleri ilk yardımı yaptıkları hayvanı hayvan hastanesine teslim etti.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bakıma muhtaç yavru kedi Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Hastanesi'ne teslim edildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte koordineli olarak çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı suç işleyenlerle mücadele etmeye ve yaralı havanlara yardımlarını sürdürmeye devam ediyor. - MARDİN

Bakıma muhtaç kedinin yardımına jandarma koştu
Bakıma muhtaç kedinin yardımına jandarma koştu

YORUMLAR
500
Mardin'de 120 öğrenciye bayramlık giysi yardımı yapıldı Mardin'de 120 öğrenciye bayramlık giysi yardımı yapıldı Mardin'de köy okullarına kırtasiye malzemesi ve oyuncak yardımı yapıldı Mardin'de köy okullarına kırtasiye malzemesi ve oyuncak yardımı yapıldı

Jandarma, Artuklu, Mardin, kedi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bakıma muhtaç kedinin yardımına jandarma koştu - Son Dakika


Son Dakika
12:46 Ucuza baklava almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
12:44 Trafik denetiminde helikopterin fotoğrafını çekerken yakalanan 3 sürücüye ceza verildi
12:35 Evine gitmek isteyen kadına otomobil çarptı! Küçük kızları çaresizce olanları takip etti
12:31 Polis memuru, polis otosunun içinde beylik tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi
12:26 TESK Genel Başkanı Palandöken'den zam isyanı: Araçları garajda bırakır
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı: Milletimizden kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum
12:02 Alişan yengesinin doğum gününü kutladı, Merve Tektaş'dan aylar sonra duygulandıran yorum geldi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
11:08 Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta açıklayacağım demişti! Emekliler gelecek habere kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 13:11:46. #1.12#
SON DAKİKA: Bakıma muhtaç kedinin yardımına jandarma koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement