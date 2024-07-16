Yerel

Bakırköy Adliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi.

Bakırköy Adliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi. Adliyenin fuaye salonunda düzenlenen programa, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Adalet Komisyonu Üyesi Sait Özdemir, cumhuriyet başsavcı vekilleri, hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye personeli katıldı.

Adliyede görev yapan 15 Temmuz şehit yakınlarının ve gazilerin onur konuğu olduğu program, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, programda yaptığı konuşmada, "1071 yılından bu yana vatan toprağımız olan Anadolu'da analar öyle evlatlar yetiştirdi ki, kiminin adı Mehmet, kiminin adı Mahir, kiminin adı Ayşe ama hepsinin soyadı şehit oldu. Bu evlatlar sayesinde vatanımıza göz diken düşmanlarımıza, terör örgütlerine bu vatan hiçbir zaman yar olmadı ve olmayacak. Milletimizin şanlı direniş ruhu ile bu topraklar, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da her zaman vatanımız olmaya devam edecek" dedi.

Programın devamında adliye personelleri 15 Temmuz konulu şiirler okuyup türküler söyledi. 15 Temmuz şehit yakını ve gazilerine hediye takdim edilen program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - İSTANBUL