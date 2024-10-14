Bakırköy Belediye Tiyatroları 2024-2025 Sezonunu \'Flu Lysistrata\' ile Açtı

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Bakırköy Belediye Tiyatroları, 2024-2025 tiyatro sezonunu "Flu Lysistrata" adlı oyunla sezonu açtı.

Bakırköy Belediye Tiyatroları, 2024-2025 tiyatro sezonunu "Flu Lysistrata" adlı oyunla Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi'nde gerçekleştirdiği muhteşem bir performansla açtı. Sezonun ilk oyunu olan Flu Lysistrata tiyatroseverlerden tam not aldı, sahnedeki enerjiyi ve oyuncuların performansını büyük bir coşkuyla karşıladı. Yeni sezonda birbirinden farklı ve heyecan verici oyunlar bekleyen seyirciler, "Flu Lysistrata" ile dolu dolu bir tiyatro deneyimi yaşama fırsatını yakaladılar. Bakırköy Belediye Tiyatroları, 17 Ekim Perşembe saat 20.30'da Babil Kuleleri, 18 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Ver Parayı, 19 Ekim Cumartesi 20.30'da Flu Lysistrata, 20 Ekim Pazar 13.00'da Çi-Pi-Lip, 25 Ekim Cuma 20.30'da Babil Kuleleri, 26 Ekim Cumartesi 20.30'da Ver Parayı, 27 Ekim Pazar 13.00'da Çi-Pi-Lip, 31 Ekim Perşembe 20.30'da Terör oyunlarıyla tiyatroseverlerle buluşacak. - İSTANBUL