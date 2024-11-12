Bakırköy Belediye Tiyatroları\'nda Ücretsiz Gençlik Düzeni

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Bakırköy Belediye Tiyatroları, herkes kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşabilsin diye yeni sezon oyunlarına aynı ücret tarifesiyle devam edecek. Yapılan bir diğer çalışma ile, sahnelenecek oyunlardan kalan boş koltuklar 25 yaş altı gençlere ücretsiz olacak.

Bakırköy Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda alınan karar çerçevesinde vatandaşların kültür ve sanat etkinliklerine ulaşabilmesi için Bakırköy Belediye Tiyatroları yeni sezon oyunlarına zamsız ücret tarifesi ile devam edecek. Tiyatroseverleri sevindiren bu kararın yanı sıra, 25 yaş altı gençler Bakırköy Belediyesi Tiyatroları'nda oynanacak oyunların sahnelenmesine 1 saat kala boş kalan koltuklarda ücretsiz seyir keyfi yaşayacak. - İSTANBUL