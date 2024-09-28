Bakırköy Belediyesi'nden Kaldırım İşgali Denetimleri - Son Dakika
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Bakırköy Belediyesi'nden Kaldırım İşgali Denetimleri

Bakırköy Belediyesi\'nden Kaldırım İşgali Denetimleri

Bakırköy Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırımlardaki işgaliye sorununu çözmek için ilçe genelinde denetimler yaparak işletmelerin sınırlarını sarı çizgi ile belirledi. Zabıta Komiseri Kemal Boztürk, hem esnafı hem de vatandaşı mağdur etmemek için bu düzeni sağladıklarını belirtti.

28.09.2024 15:07  Güncelleme: 15:13
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Bakırköy Belediyesi zabıta ekiplerinin kaldırımlardaki işgaliye sorununu çözmek için ilçe genelinde yürüttüğü denetimlerde, işletmelerin yaya geçişine engel olmaması için sınırları sarı çizgi çekerek belirledi.

Bakırköy Belediyesi zabıta ekiplerinin kaldırımlardaki işgaliye sorununu çözmek için ilçe genelinde yürüttüğü denetimlerde, işletmelerin yaya geçişine engel olmaması için sınırları sarı çizgi çekerek belirledi. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun şehir düzenini korumaya yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde zabıta ekiplerinin kaldırım ve yol işgaline karşı mücadelesi sürüyor. Çalışmalar kapsamında denetime çıkan zabıtalar, cadde boyunca kaldırımı işgal eden tüm iş yerlerini tespit ederek esnafı kurallara uyması konusunda uyardı. Yapılan uyarıların ardından zabıta ekipleri, yayaların geçiş yollarının kısıtlanmaması için çarşı, cadde ve sokaklardaki işletmelerin sınırlarını belirleyerek bu sınırlara sarı çizgi çekti.

"Hem esnafı hem de vatandaşı mağdur etmemek adına bu düzeni sağlıyoruz"

İşgaliye çalışmalarına hem esnafın hem de vatandaşın yararı için düzenli olarak devam edeceklerini söyleyen Zabıta Komiseri Kemal Boztürk, "Belediye Başkanımızın talimatlarıyla çarşı, cadde ve sokaklarda yayaların rahat bir şekilde yürüyebilmesi için bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Hem esnafı hem de vatandaşı mağdur etmemek adına bu düzeni sağlıyoruz. Çalışmalarımız Bakırköy genelinde düzenli bir şekilde devam edecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakırköy Belediyesi'nden Kaldırım İşgali Denetimleri - Son Dakika

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