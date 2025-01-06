Bakırköy Belediyesi\'nden Kapsamlı Hizmet Hamlesi

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Bakırköy Belediyesi, vatandaşların hizmetlerle buluşabilmesi için ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bakırköy Belediyesi, vatandaşların nitelikli hizmetlerle buluşabilmesi için tüm birimleriyle ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların buluşma noktası olan tesisler baştan sona yenilenirken, Kentsel dönüşümden yol bakım ve onarıma, afetlerle mücadeleden kültür ve sanata dair pek çok alanda faaliyetler yürütüldü.

Yollar yenileniyor

Bakırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yol çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ilçede 16 bin 636 ton asfalt yama, 20 bin 924 m tretuvar bakım onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. İlçede yaşanabilecek herhangi bir taşkın sorunun da önüne geçmek için altyapı çalışmalarını da eş zamanlı sürdüren ekipler 700 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

Başkan Ovalıoğlu yönetiminde ilçede İBB ile ortak çalışmalar başlatıldı. Karabal Deresi çevresinde yaşanan kötü koku ve taşkın sorunu 2 bin 170 metrelik dere ıslahının sağlanmasıyla sona erdirildi. İETT ile yürütülen çalışma ile de ilçeye 4 yeni hat kazandırıldı.

Yeşile dost belediye

Vatandaşların nefes alacağı alanlar oluşturulmak için ilçedeki 11 park yenilenirken 5 parkta daha devam eden çalışmalar çerçevesinde toplam 360 bin metrekarelik alanda bakım onarım, ot biçim ve temizlik faaliyeti gerçekleştirildi.

Yönetimde ortak akıl

İlçeyi ortak bir akılla yönetmek için katılımcı ve şeffaf hizmet anlayışı esas alınarak meclis toplantıları canlı yayınlanmaya başlandı. Çalıştaylar, mahalle buluşmaları, dini ve milli bayramlarda etkinliklerle ilçe sakinlerinin yönetime katılarak söz söylemesi sağlandı. Halk Masası aktif hale getirildi. Daha ulaşılabilir bir belediye anlayışıyla gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi daha eklenerek 'Whatsapp Destek Hattı' kuruldu.

Kültür ve sanatın merkezi: Bakırköy

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun "Bakırköy kültür ve sanatın merkezi olacak" söylemi üzerine Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nin yenilenmesiyle atılan ilk adımın ardından Tarık Akan Konferans Salonu ve Yunus Emre Kültür Merkezi'nin yenileme çalışmalarıyla devam etti.

Huzurlu, güvenli, modern bir Bakırköy

İlçenin 7 mahallesinde yeni imar planları hazırlandı. Parsel ve alan birleştirme şartı olmadan dönüşümün önü açıldı. 'Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü' kurularak 'Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi' hayata geçirildi. Kentsel dönüşüm süreciyle ilgili İBB iştiraki KİPTAŞ ile işbirliği protokolü imzalandı.

AFAD tarafından akredite edildi

Muhtemel bir afetin etkilerine karşı hazırlıklı olmak amacıyla yoğun bir çalışma süreci başlatan Bakırköy Belediyesi, 'Afet İşleri Müdürlüğü'nü kurdu. Müdürlüğün kurulmasının ardından hizmet binalarında depreme dayanıklılık testleri ve toplanma alanlarının fiziki durum kontrolleri yapıldı. 27 kişilik arama kurtarma ekibi, yürütülen yoğun çalışma sonucu AFAD tarafından akredite edildi.

Kaldırım ve yol işgalleri sonlandırılıyor

Zabıta Ekipleri, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerde denetim gerçekleştirerek kaldırım ve yol işgallerinin önüne geçiyor. İBB ekipleri ile Florya ve Yeşilköy Sahil Bölgesinde kağıt toplayıcılar ve seyyar satıcılarla ilgili yaşanan sorunlara çözüm üretiliyor.

Mobil Bakırköy

Sokak hayvanları için Mobil Veterinerlik Aracı olan VetBak, Bakırköylülerin ücretsiz ve kesintisiz ulaşımı için Rota Bakırköy, yaş almış ve yatağa bağımlı komşular için Evde Yardımcı Sağlık Aracı, sorunların yerinde tespit ve çözümü için Pratik Bakırköy ve Mobil İkram Araçları hizmete alındı. - İSTANBUL