Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası'ndan Ramazan seferberliği - Son Dakika
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Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası'ndan Ramazan seferberliği

01.04.2022 10:11
Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası'ndan Ramazan seferberliği

Erzurum Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Samet Erdoğan, Ramazan ayı içerisinde "zimem defteri" kültürüyle birlik ve beraberlik içerisinde yardımlaşmaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşların odaya müracaat etmelerini istedi.

Erzurum Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Samet Erdoğan, Ramazan ayı içerisinde "zimem defteri" kültürüyle birlik ve beraberlik içerisinde yardımlaşmaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşların odaya müracaat etmelerini istedi.

Ramazan ayının insanların hayatını olumlu olarak birçok yönde etkilediğini ifade eden Erzurum Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Samet Erdoğan," Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşarken, çoğumuz sıcak yuvalarımızda güzel bir iftar ve sahur vakti geçirmekteyiz fakat ülkemizde ve dünyadaki ekonomik durumdan dolayı yemek hatta yuva bulmakta bile zorlanan dar gelirli ailelerimiz var. Bu Ramazan ayında da yardımlarınızla bu insanlara ulaşabilirsiniz. Yaptığınız her yardım bir ailenin hayatını büyük oranda değiştirmektedir. İnsanların yüzlerine bir gülümseme yerleştirmek sizlerin elinde. Yapacağınız bağışlar sayesinde yardıma muhtaç olan tüm insanlara bir el uzatmış olacaksınız. Ramazan ayından oluşturduğumuz komisyonumuz, üyelerimiz ve muhtarlarımızla mahalle bakkallarını geziyor, ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçlarını kapatıyor. Ramazan ayı süresince ihtiyaç sahiplerinin odamıza müracaat etmeleri durumunda karınca kararınca destek olmaya özen göstereceğiz. Gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi yardımında bulunmak isteyen yardımsever bağışçıların odamıza bizzat müracaat etmeleri durumunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamış olacağız. Sizler de bağışta bulunarak birçok ailenin aç kalmamasına ve bu Ramazan ayını mutlu geçirmelerine sebep olabilirsiniz. Bu uygulamayı özel kılan noktalardan biri, 'sağ elin verdiğini sol el görmeyecek' hadisine sadakatle, yardım severlikle günümüzde bu güzel geleneğin devamlılığına katkı sunarak var olan ihtiyaca vesile olmaktır. Erzurum Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası Başkalığı olarak yardımlaşma ruhunun yaşatılması bakımından umudumuzu güçlendirmektedir. Bizler biliyoruz ki birbirimize ne kadar sıkı sarılır, birbirimizin yarasına ne kadar çok merhem olursak, o kadar çabuk iyileşir, daha güçlü şekilde hep birlikte ayağa kalkarız. Bugünler, birlik olma, koşulsuz yardıma koşma, paylaşma günüdür. Ramazan ayında yapılan yardımlarla birçok insanın kalbine dokunabilirsiniz. Bu vesileyle gönüllerimizi aydınlatan rahmet ve bereket iklimi Ramazan ayının; kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailemize, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirerek bütün insanlığın huzuru ve iyiliğine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası'ndan Ramazan seferberliği - Son Dakika


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