Baksı Müzesi karla kaplandı görsel şölen böyle görüntülendi - Son Dakika

Baksı Müzesi karla kaplandı görsel şölen böyle görüntülendi

BAYBURT Bayburt'a 60 kilometre uzaklıkta bulunan Bayraktar köyündeki Baksı Müzesi, yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplanarak adeta görsel şölen oluşturdu.

Müzenin yakınında bulunan Çoruh Nehri'nin donması, ağaçların kırağı tutması, beyaz örtüyle kaplanan arazi görenleri hayran bıraktı. Odun ateşiyle ısınmaya çalışan vatandaşlar, havanın soğuk olduğunu söyleyerek ateş başında ısınmaya çalıştıklarını, manzarayı ateş başında seyretmenin güzelliğinden bahsettiler. Müze kurucusu Hüsamettin Koçan ise, karın Baksı Müzesini kuşatmasının ardından Baksı'nın başka bir havaya büründüğüne değinerek, "Kar Baksı'yı kuşatınca müzemiz başka bir müze oluyor. Müze beyazlara bürününce gökyüzüne yükselen bir görüntü oluşuyor. Doğrusunu isterseniz bir düş kenti haline geliyor burası. Dağlarla Çoruh Nehri arasında geçitler oluyor, bazen sis çöker, orada kendinizi gerçekten bir düş dünyasında hissedersiniz" diye konuştu.

Karın gelecek müjdecisi ve yenilenme simgesi olduğunun altını çizen Koçan, kar görmemiş toplumların kar görmelerini istediğini dile getirdi. Karlı bir günde karlarla ve sanatla birlikte olmanın sevincini yaşayan Koçan, işleri için İstanbul'a gitmek için yola çıkacağını ifade ederek, karla kaplı Bayburt'u bırakıp gitmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

Beyaz örtüyle kaplanan müze ve çevresinin havadan görüntüleri görenleri mest etti.