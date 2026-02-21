Bakü'de Çocuklar İçin Ramazan Etkinliği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de çocuklara özel "Ramazan Sevincini Birlikte Yaşayalım" temalı etkinlikte tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de TİKA'nın desteği ve Azerbaycan'ın Yeni Neslin Manevi Terbiyesi İçtimai Birliği (Petek) organizasyonunda Reşid Behbudov Devlet Şarkı Tiyatrosu'nda düzenlenen "Ramazan Sevincini Birlikte Yaşayalım" temalı etkinlikte çocuklar bir araya geldi. Yetim çocuklar, öğrenciler ve ailelerine Ramazan ayının coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu hatırlatmak amacıyla düzenlenen program kapsamında çocuklar tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi sahnelendi. Yoğun katılımın olduğu programda çocuklar ve aileleri keyifli vakit geçirerek Ramazan sevincini birlikte yaşadı. - BAKÜ