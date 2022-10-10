Balat'ta öğrenci velileri ve öğretmenlere KADES bilgilendirmesi - Son Dakika
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Balat'ta öğrenci velileri ve öğretmenlere KADES bilgilendirmesi

10.10.2022 11:17
Balat'ta öğrenci velileri ve öğretmenlere KADES bilgilendirmesi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Didim Balat İlkokulu'nda öğrenci velilerine ve öğretmenlerine KADES (Kadın Acil Destek Hattı) uygulaması tanıtıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Didim Balat İlkokulu'nda öğrenci velilerine ve öğretmenlerine KADES (Kadın Acil Destek Hattı) uygulaması tanıtıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, "Jandarmadan Şiddete Karşı Tek Dokunuş KADES tanıtımı ve Jandarma Görevde Çocuklarımız Güvende Faaliyeti" çerçevesinde, Didim ilçesi Balat İlköğretim Okulu'nda öğretmen ve velilerle buluşularak şiddetin tanımı ve çeşitleri, şiddet mağdurlarının başvuru yöntemleri, 6284 Sayılı Kanun, KADES (Kadın Acil Destek Hattı) uygulaması, çocuk yaşta erken ve zorla evlilik konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette ayrıca öğrencilere suçtan korunma ve kişisel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Aydın, Balat, KADES, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balat'ta öğrenci velileri ve öğretmenlere KADES bilgilendirmesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balat'ta öğrenci velileri ve öğretmenlere KADES bilgilendirmesi - Son Dakika
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