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Ayakları balçığa saplanan dağ keçisi kurtarıldı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde arka ayakları balçığa saplandığı için olduğu yerde mahsur kalan dağ keçisi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kemaliye ilçesinde Fırat Nehrinin geçtiği alanın üst tarafındaki kırsalda bir dağ keçisinin olduğu yerde uzun süre kaldığını fark eden Şevket Gültekin ve Görkem Oğuz, keçinin yanına gittiler. Dağ keçisinin arka ayaklarının balçığa saplandığı için mahsur kaldığını gören iki arkadaş kurtarma çalışması başlattılar. Gültekin ve Oğuz, yaptıkları çalışma sonrası dağ keçisini kurtararak tekrar doğada hayatını idame etmesini sağladılar. Bu anlar cep telefonu görüntüsüne yansıdı.