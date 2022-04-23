Balçova'da Masal Gibi 23 Nisan Şenliği - Son Dakika

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Balçova'da birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu. Balçovalı çocukların 2040 yılına yazdığı mektuplar, özel bir kutu ile Kent Belleği Merkezi'ne gömüldü. Çocuklar kurulan şenlik alanında gün boyunca doyasıya eğlendi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Balçova'daki çocuklar için adeta bir eğlence geçidine döndü. Sabah erken saatlerde Adalet ve Demokrasi Parkı'na kurulan dev şenlik alanında çocuklara değişik etkinlikler hazırlandı. Çocuklar, sihirbaz, jonglör gibi sahne şovlarından, yüz boyama etkinliklerine, şişme oyun ve aktivite alanlarından piknik oyunlarına kadar birçok etkinlikle doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Tahta bacak ve masal kahramanları bandosu, alandaki çocuklara şarkılar çaldı. Çocuklara gün boyunca pamuk şeker ve patlamış mısır dağıtıldı.

2040 YILINA MEKTUP YAZDILAR

Balçova Belediyesi'nin düzenlediği bir diğer etkinlikte ise Balçovalı 720 çocuğun 2040 yılında açılmak üzere yazdığı mektuplar, özel bir kutu içinde Kent Belleği Merkezi'ne gömüldü. Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Balçova Belediyesi'nin Kuzey Makedonya'dan gelen çocuk misafirleri de mektup yazarak zaman kutusuna attı. Çocukların gelecekle ilgili hayallerini yazdıkları mektuplar hazırlanan beton çukura gömülerek üzeri özel bir mermer ve dünya maketi ile kapatıldı. Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta ve Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, yaptıkları konuşmalarda çocukların hayallerinin gerçekleşmesi dileğinde bulundu.