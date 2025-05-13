Balık Ayhan hayatını kaybetti

Balık Ayhan olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Roman müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Ayhan Küçükboyacı, geçtiğimiz ay fenalaşarak yakınları tarafından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Nefes darlığı şikayetiyle yakınları tarafından hastaneye götürülen sanatçı, yoğun bakım ünitesine alınmış ve tedavisine burada devam edilmişti. Tüm çabalara rağmen Balık Ayhan'dan acı haber geldi. Ayhan'ın, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL