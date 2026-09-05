Balık bolluğu yaşanırken Sakaryalı balıkçılar liman eksikliği nedeniyle tehlike altında - Son Dakika
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Balık bolluğu yaşanırken Sakaryalı balıkçılar liman eksikliği nedeniyle tehlike altında

Balık bolluğu yaşanırken Sakaryalı balıkçılar liman eksikliği nedeniyle tehlike altında
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Karadeniz'de yeni av sezonu balık bolluğuyla başlarken Sakarya Karasu'daki balıkçılar, nehir ağzındaki sığlaşma ve barınak eksikliği nedeniyle denize güvenli çıkış yapamıyor. Yetkililerden yardım bekleyen balıkçılar, yaşanan kazalar ve tehlike nedeniyle çözüm talep ediyor.

Karadeniz'de 1 Eylül itibarıyla başlayan yeni av sezonu balık bolluğuyla yüzleri güldürürken, Sakaryalı balıkçılar ise nehir ağzında yaşanan sığlaşma ve barınak eksikliği nedeniyle mesailerini tehlike altında sürdürüyor.

Av yasağının sona ermesiyle birlikte Karadeniz'e açılan Karasulu balıkçılar, sezona balık bolluğuyla başlasa da bölgedeki barınak ve liman sorunu nedeniyle zor anlar yaşıyor. Sakarya Nehri'nin Karadeniz ile buluştuğu boğaz ağzındaki su derinliğinin yaklaşık 2 metreye kadar düşmesi ve olumsuz hava şartlarında oluşan dalgalar, teknelerin denize giriş ve çıkışlarını riske atıyor. Balıkçılar konuyla alakalı yetkililerden yardım istedi.

"Giriş çıkışlarda büyük hayati tehlike yaşanıyor"

Sezonun ilk günlerini ve yaşanan sıkıntıları değerlendiren Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, balık bolluğuna rağmen liman eksikliği sebebiyle tam kapasite çalışamadıklarını belirtti. Bıçakcı, "1 Eylül itibari ile sezonumuzu açmış bulunmaktayız. Beklentilerimiz bu yıl gerçekten çok fazla, şuan için balık bol. Gırgırlarımız, büyük teknelerimiz denize açıldılar. Midye teknelerimiz 15 Eylül'ü bekliyorlar. Küçük ölçekli teknelerimiz çaparaları bol şekilde geliyorlar. Balık fiyatları zaten bunu yansıtıyor. Gönül isterdi ki 1 Eylül'de törenlerle ve dualarla denize açılalım fakat biz bunu maalesef yapamıyoruz. Herhangi bir barınak yada limanımızın olmamasından kaynaklanıyor. Bizim denize çıkış günümüz 1 ayda yaklaşık 15-20 gün ise diğer limanlar için bu geçerli değil. Onlar rahat rahat avlanırken biz ise ayın yarısı kadar denize çıkabiliyoruz. Bununda tek nedeni boğazımızın en ufak bir rüzgarda fazlaca dalgalanması. Bu yüzden teknelerimiz denize açılamıyor. Bu durum büyük teknelerimiz için daha vahim bir durum. Boğaz ağızımızda 2 metreye yakın bir su var. Buda büyük teknelerimizin içeri giriş çıkış yaparken büyük tehlikeler altında kalmasına neden oluyor. Beklentimiz 156 tane liman ve barınaktan oluşan Karadeniz'de Sakarya gibi güzide bir ilin Karasu ilçesinde bir liman barınağının olmaması çok üzüyor bizi. Biz bunun önlemini değerli büyüklerimizden bekliyoruz" dedi.

"2 sene önce bu dere ağzında kaza geçirdim, teknem battı"

Yaklaşık iki sene önce nehir ağzında kaza geçirdiğini ve kendisi gibi kaza geçiren balıkçılar olduğunu ifade eden Sultan Murat Özden ise, "Denizden beklentilerimizi karşılayacak gibi duruyoruz. İlk günler olmasına rağmen durumlar iyi. Bizim sıkıntımız Sakarya Nehri'ne giriş ve çıkışlarda çok büyük problem yaşıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 2 sene önce bu dere ağzında kaza geçirdim, teknem battı. Ben gibi bu sıkıntıyı çeken arkadaşlarımız da var bu denizde. Şuraya bir el atılmasını istiyoruz. Karadeniz'de her yere el atılıyor ama Sakarya olunca kimse ilgilenmiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Karadeniz, Sakarya, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balık bolluğu yaşanırken Sakaryalı balıkçılar liman eksikliği nedeniyle tehlike altında - Son Dakika

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