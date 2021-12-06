Balıkçılardan "eğlence" molası - Son Dakika

Balıkçılardan "eğlence" molası

SİNOP Sinop'un Demirci köyüne ağlarını tamir etmek için demir atan balıkçılar 10 dakikalık "eğlence" molası verdi.

Balıkçı arkadaşlarına 10 dakikalık "eğlence molası" veren Balıkçı İsmail Yurt, arkadaşlarını kısa süreliğine neşelendirdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan balıkçı İsmail Yurt, "Bunlar bizim içimizden geliyor. Burada herkes evli barklı çoluk çocuk sahibi insanlar. Böyle matrak olmadığı zamanlar dertleşirler ederler. Akşam bir tane arkadaşımız vardı. İsmail abi 'beni eve gönder ne olursun' dedi. 'Çocuğumu göresim geldi' dedi. Tamam, dedim. Reisin yanına çektim. Stresini attı. Evine gitti temizlendi etti. Biz gurbetteyiz. Buranın stresi daha bir başka oluyor. Ekmek için peşine geliyoruz daha nerelerden. Biz bununla geçiniyoruz. Benim yaptığım 500 kilogram fındık ama servetim şu anda 1 trilyon diyeyim ama Allah daha çok versin denize" dedi.