Balıkesir Ayvalık'ta Badavut Sahili'nde kum zambakları ahşap kafeslerle korunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir Ayvalık'ta Badavut Sahili'nde kum zambakları ahşap kafeslerle korunuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Ayvalık\'ta Badavut Sahili\'nde kum zambakları ahşap kafeslerle korunuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Ayvalık'ta Badavut Sahili'ndeki nesli koruma altındaki kum zambakları ahşap kafeslerle koruma altına alındı. Doğa Koruma yetkilileri, koparılması veya soğanlarının sökülmesi yüz binlerce lira ceza gerektiren bitkiler için sahili kullananlardan duyarlılık istedi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kıyı ekosisteminin en zarif simgelerinden olan ve nesli koruma altında bulunan kum zambakları, Badavut Sahili'nde yerleştirilen özel ahşap kafeslerle muhafaza altına alındı.

Ayvalık ilçesine bağlı Badavut Sahili'nde doğal ortamında yayılış gösteren kum zambaklarının korunması amacıyla harekete geçildi. Kıyıların doğal mirası olan nadir bitkilerin insan baskısından, plaj yoğunluğundan ve tahribattan zarar görmemesi için bitkilerin çevresine özel koruyucu ahşap kafesler monte edildi. Alınan önlemle zambakların hem ezilmesinin önüne geçilmesi hem de bölgeye gelen ziyaretçilerde farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Çevre Kanunu kapsamında koruma altında tutulan ve nesli tükenme tehlikesi bulunan kum zambaklarını koparmanın ya da soğanlarını yerinden sökmenin yüz binlerce lirayı bulan yüksek idari para cezaları bulunuyor. Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, doğal mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi adına sahili kullanan vatandaşların duyarlı olmalarını ve koruma alanlarına dikkat etmelerini istedi.

Kaynak: İHA
BalıkesirGüncelÇevreYaşamYerelDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü Marmara'da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü
Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim
Trabzon’da heyelan faciası Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber Trabzon'da heyelan faciası! Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber
Karaman’da çift ölü bulundu, ’Evde siyanür var, girmeyin’ notu çıktı Karaman'da çift ölü bulundu, 'Evde siyanür var, girmeyin' notu çıktı
9024’te akılalmaz olay Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı 90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
09:28
28 yıllık TRT muhabiri Zidane’ın karşısında heyecanlandı Sesi titredi
28 yıllık TRT muhabiri Zidane'ın karşısında heyecanlandı! Sesi titredi
09:15
MASAK’ta casusluk soruşturması 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski başkan ifade verecek
MASAK'ta casusluk soruşturması! 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski başkan ifade verecek
09:00
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda Gözler 1 Ekim’de
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de
08:35
Bulgaristan’da seçime damga vuran kadın Cumhurbaşkanlığına aday oldu
Bulgaristan'da seçime damga vuran kadın! Cumhurbaşkanlığına aday oldu
08:15
Suudi Arabistan’dan Türkiye ve Pakistan’a ’acil’ toplantı çağrısı
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Pakistan'a 'acil' toplantı çağrısı
07:47
Netanyahu’ya BM’de büyük protesto Salonda kalan 5 ülke dikkat çekti
Netanyahu'ya BM'de büyük protesto! Salonda kalan 5 ülke dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 09:49:28. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir Ayvalık'ta Badavut Sahili'nde kum zambakları ahşap kafeslerle korunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei