Balıkesir Belediyesi'nden Sokak Kedilerine Yeni Yuvalar - Son Dakika
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Balıkesir Belediyesi'nden Sokak Kedilerine Yeni Yuvalar

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sokaktaki kedilerin yaşam şartlarını iyileştirmek için ergonomik ve dayanıklı kedi evleri tasarlayarak şehrin çeşitli yerlerine kurulumunu gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Akın, can dostlarla ilgili projeyi hayata geçirerek onların bakımına önem veriyor.

13.03.2025 19:12
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Balıkesir'de patili dostlara sıcak yuva

BALIKESİR - Balıkesir'de sokaktaki can dostların yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik adım atıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin atölyelerinde dayanıklı ve ergonomik olarak tasarlanan kedi evleri, sokaktaki canlara yuva oluyor.

Can dostların her fırsatta yanında olan ve "Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz" projesiyle Türkiye'ye örnek bir çalışmayı hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde sokak kedileri de yeni yuvalarına kavuşuyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında belediyenin atölyelerinde üretilen kedi evlerinin, şehirdeki kedi popülasyonunun yoğun olduğu yerlere kurulumu gerçekleştirildi.

Başkan Akın: "Onlar bize emanet"

Gençlerden gelen talep doğrultusunda Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünde bulunan sokak hayvanlarının bakımını üstlenen Başkan Akın, can dostların yaşamını iyileştirmek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Sokakta yaşayan her bir patili dostun yanında olduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her canlının en iyi şartlarda yaşamını sürdürmesi için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Can dostlarımıza karşı sorumluluklarımızın farkındayım. Onlar bize emanet ve en büyük sevgiyi de onlardan alıyoruz. Daha önce başlattığımız sahiplendirme projemiz kapsamında her türlü desteği veriyoruz. Veterinerlik desteği, mama desteği gibi neye ihtiyaç varsa sağlıyoruz. Kedi evleri projemizle belediyemiz bünyesinde üretilen konforlu, dayanıklı ve ergonomik yapıdaki kedi evlerini şehrimizin dört bir yanına yayıyoruz" diyerek, bu kedi evlerinde beslenmeden temizliğe düzenli ve periyodik kontrollerin de yapılacağını dile getirdi.

Zorlu şartlara dayanıklı

Kış aylarının zorlu hava şartlarına dayanıklı ve ergonomik olarak tasarlanan kedi evleri, şehir dokusuna uyumlu ve dayanıklı olarak üretildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kedi Evleri Projesi' kapsamında hazırlanan çalışma ile evler; Avlu Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Değirmen Boğazı, Toplu Taşıma Merkezi gibi alanlara kurulumları gerçekleştirildi. Bu proje sayesinde şehirdeki kedi popülasyonunun güvenli, korunaklı ve sağlıklı bir ortamda yaşamaları hedefleniyor.

Hijyenik ortamda düzeni beslenme desteği

Sokakta yaşayan sevimli dostların kendilerini güvende hissedebileceği kedi evleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından düzenli aralıklarla temizlenecek. Gerekli hallerde onarım ve yenilenmesi de sağlanacak. Sokaktaki patili dostların rahat imkanlara erişebilmeleri için her şeyin düşünüldüğü proje kapsamında sahipsiz kedilere beslenme ihtiyaçları konusunda da destek verilecek. Proje detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü personeli Tuğba Çeliker, "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca kendi atölyelerimizde yapımını gerçekleştirdiğimiz kedi evlerimizi kedi popülasyonunun yüksek olduğu yerlerde ve vatandaşlarımızın da yoğun bir şekilde besleme yaptıkları yerleri tespit ettikten sonra bu yerlere bırakıyoruz. Bu evlerin temizliği ve bakımı da ekiplerimizce düzenli olarak gerçekleştiriliyor" şeklinde konuştu.

Can dostların daima yanında olan ve onların yaşam şartlarını iyileştirmek adına önemli projeleri hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a bu projeden dolayı teşekkür eden Balıkesir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Makbule Oğuz Kut, "Çok mutlu oldum. Belediyemiz sokak hayvanlarını düşünerek kedi kulübesi göndermiş. Bunun daim olmasını istiyorum. Hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ediyorum başkanımıza" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Belediyesi'nden Sokak Kedilerine Yeni Yuvalar - Son Dakika

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