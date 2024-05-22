Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Bandırma'da Halk Buluşması Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Bandırma'da Halk Buluşması Gerçekleştirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Bandırma\'da Halk Buluşması Gerçekleştirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma'da halk buluşması gerçekleştirdi ve yapılacak hizmetler için yol haritasının hazır olduğunu açıkladı.

22.05.2024 17:40  Güncelleme: 17:41
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın halk buluşmalarını başlattı. Halk buluşmalarının ilkini Bandırma'da gerçekleştiren Ahmet Akın, basına açıklamada bulunarak Bandırma'ya yapılacak hizmetler için yol haritasının hazır olduğunu kaydetti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma'da halk buluşması gerçekleştirdi. Halk buluşmasında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Reyhan Sunci Gülfırat'ta yer aldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği halk buluşmasında, basın mensuplarına açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bandırma'nın geçmiş 10 yılda yeteri kadar hizmet alamadığını vurgulayan Başkan Akın, "Bandırma'nın yeteri kadar hizmet görmemesi bütün Balıkesir için bir kayıp. Bu açığı kapatacağız. Yol haritalarımız hazır," diye konuştu.

Akın: 1/5 Binlik planlar bitmek üzere

Ahmet Akın, 1/5 Binlik planlar ile ilgili bilgiler paylaşarak, "Öncelikle 1/5 Binlik planların hazırlıkları bitme aşamasına geldi. Daha sonra da Bandırma Belediyesi ile 1/Binlik planları bitireceğiz. Böylece Bandırma'nın önünü açmış olacağız," dedi.

Kültür Merkezi Bandırma'ya kazandırılacak

İlk temeli 1999 yılında atılan ancak aradan geçen 25 yılda bir türlü bitirilemeyen Kültür Merkezi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Akın, "Bilindiği üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Bakanlığıyla sağlanan mutabakat ile Bandırma Kültür Merkezinin yapımını üstlenmişti. Ancak araya seçimlerin girmesiyle zaman gecikmesi yaşandı. Ancak Kültür Merkezinin ihalesi bitme aşamasına geldi. İhalenin tamamlanmasıyla da çok kısa sürede inşaatı tamamlayarak Bandırma'ya modern bir Kültür Merkezi kazandıracağız," ifadesinde bulundu.

Askeri çamlık alanı için mutabakat aşamasındayız

Ahmet Akın, "Bilindiği üzere Yücel Yılmaz Başkan döneminde Eski Askeri Çamlık alan için proje hazırlanmıştı. Ancak Bandırmalılar bu projeye itiraz etmişlerdi. Konut alanları, benzinlik, otel gibi yapılaşma konusunda Bandırma'daki STK'lar açıklamalarda bulunmuştu. Bu alan için mutabakat çalışmalarımız devam ediyor. Bandırma için en iyi projeyi hazırlayacağız," şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Bandırma'da Halk Buluşması Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Bandırma'da Halk Buluşması Gerçekleştirdi - Son Dakika
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