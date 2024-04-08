Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Ramazan Bayramı\'nı Kutladı

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, hemşehrilerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sevgi, saygı, hoşgörü ve huzurla dolu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Başkan Ahmet Akın, "Ülkemizin ve güzel şehrimiz Balıkesir'in daha aydınlık yarınlara ve huzur içerisinde geçireceği nice bayramlara ulaşması için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Sevgi, saygı ve hoşgörünün ayı Ramazan'ın sonunda; dostluk, dayanışma, paylaşma, yardımlaşma, birlik, kardeşlik ve dürüstlüğün pekiştiği, birlikteliği sağlayan değerlerin, umutların canlandığı Ramazan Bayramı'na erişildiğini belirten Başkan Ahmet Akın, "Hoşgörü ile kucaklaşarak umutla yarınlara bakmak için bir araya geldiğimiz Ramazan Bayramı'nın; tüm hemşehrilerim için en iyi şekilde geçmesini temenni ediyorum. Ülkemizin ve güzel şehrimiz Balıkesir'in; daha aydınlık yarınlara ve daha fazla huzur içerisinde geçireceği daha çok bayramlara ulaşması için var gücümüzle çalışacağız. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimin her karış toprağına huzur, güven ve bereket getirecek hizmetlere sizlerle birlikte imza atacağız. Şehrimizi; herkesi kucaklayan, ötekileştirmeyen bir anlayışla her zaman en iyi hizmete kavuşturacağız. Bu anlayış doğrultusunda Ramazan Bayramı; tüm kırgınlıkların, küskünlüklerin ve kızgınlıkların giderilmesi için önemli bir fırsattır. Ben de bu vesileyle ulusumuzun ihtiyacı olduğu barışa ve huzura kavuşmasını tüm kalbimle diliyorum. Ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için barış ve huzur getirmesi dileğiyle Ramazan Bayramınızı kutlar, selam ve saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi. - BALIKESİR