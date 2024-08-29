Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: '18-02 planı iptal edildi!' iddiaları doğru değil - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: '18-02 planı iptal edildi!' iddiaları doğru değil

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: \'18-02 planı iptal edildi!\' iddiaları doğru değil

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Ferit Gündoğdu, AKP'li yönetimin seçim kaygısıyla mahkeme kararlarını görmezden geldiğini ve vatandaşları mağdur ettiğini belirtti. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Madde uygulamasıyla ilgili mahkeme kararının eski yönetim tarafından uygulanmadığı ve sorunun çözümü için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

29.08.2024 18:10  Güncelleme: 18:11
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı basın yayın organlarında yer alan '18-02 planı iptal edildi!' iddialarına yönelik açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Ferit Gündoğdu "AKP'li yönetim zamanında seçim kaygısıyla görmezden gelinen mahkeme kararları şimdi vatandaşımızı mağdur ediyor" dedi.

Çayırhisar, Gaziosmanpaşa, Kesirven Mahallelerinde yapılan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Madde uygulaması 11.03.2022-09.04.2022 tarihleri arasında askı ilanına çıkarılarak 24.10.2022 tarihinde tescil olmuştu. Söz konusu bölgeyle ilgili 2023 yılında verilen 'Encümen Kararının İptali' kararı 30 gün yasal işlem yapma zorunluluğuna rağmen o dönem görevde olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından uygulanmazken, seçim kaygısıyla sorunların üzeri örtüldü. Dönemin eski yönetiminin mahkeme kararını hiçe sayıp uygulamaya koymaması üzerine vatandaşların yaşadığı sorunu gidermeyi hedeflediklerini söyleyen İmar Komisyonu Başkanı Ferit Gündoğdu, mağdur her vatandaşla bizzat görüşerek çözüm yoluna gideceklerini dile getirdi.

Seçim kaygısıyla hukuku yok saydılar!

Önceki dönem yönetimin yaptığı hataların bedelini vatandaşların ödemeyeceğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Ferit Gündoğdu "Balıkesir 2. İdare Mahkemesi tarafından 2023 yılında verilen bu karar o dönem görevde olan AKP'li yönetime mahkeme tarafından bildirilmiş ancak dönemin yönetimi herhangi bir uygulama ve işlem yapmadan İdare Mahkemesinin kararını yok hükmünde kabul edip, konuyu istinaf mahkemesinin kararı bekleniyor diyerek kapatmışlar. Bu oyalama taktiği ile vatandaşlarımızı belirsizliğe sürükleyerek sorunun üstünü de kapatmayı hedeflemişler. Yaptıkları hukuksuz uygulamalarla en çok da Balıkesirli vatandaşlarımızı mağdur ettiler" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: '18-02 planı iptal edildi!' iddiaları doğru değil - Son Dakika

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