Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ibadethaneleri Ramazan Ayı'na hazırlıyor - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ibadethaneleri Ramazan Ayı'na hazırlıyor

30.03.2022 12:52

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ibadethaneleri Ramazan Ayı'na hazırlıyor Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçedeki merkez ibadethaneleri 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı'na hazırlıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ibadethaneleri Ramazan Ayı'na hazırlıyor

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçedeki merkez ibadethaneleri 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı'na hazırlıyor. Ekipler, halı temizliğinden cam temizliğine kadar dip bucak temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ibadethaneleri 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı'na hazırlamak için yoğun bir mesai harcıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler 20 ilçedeki merkez ibadethanelerin temizlik çalışmalarını İl Müftülüğü ile koordineli bir şekilde yürütüyor. Bu çalışmalar sayesinde yaklaşık 2 yıldır Ramazan Ayı'nda teravih namazı kılınamayan camilerde bu yıl teravih namazı kılınabilecek. Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla çalışmalara başlayan ekipler, vatandaşların daha temiz bir mekanda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için dip bucak temizlik yapıyor.

Dip bucak temizleniyor

İslam alemi için bereket ve beraberlik ayı olan Ramazan Ayı'nda, vatandaşların covid-19 salgının ardından hijyenik ve ferah bir mekanda ibadetlerini yerine getirmeleri için ekipler; camilerin iç mekanlarında bulunan halı, ayakkabılık, kapı ve duvarlarda detaylı temizlik yapıyor. Ayna ve camlar silinerek genel bir çalışma sürdürülüyor. Ayrıca cami girişleri, şadırvan, abdesthaneler ile tuvaletlerin genel temizlikleri de yapılıyor. Cami ve mescitlerdeki halılar özel buharlı yıkama tekniği ile yıkanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ibadethaneleri Ramazan Ayı'na hazırlıyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ibadethaneleri Ramazan Ayı'na hazırlıyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ibadethaneleri Ramazan Ayı'na hazırlıyor

YORUMLAR
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Büyükşehir Belediyesi, 11 Ayın Sultanı, Balıkesir, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ibadethaneleri Ramazan Ayı'na hazırlıyor - Son Dakika


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