Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Ferit Gündoğdu: '18-02 planı iptal edildi' iddialarına açıklama - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Ferit Gündoğdu: '18-02 planı iptal edildi' iddialarına açıklama

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Ferit Gündoğdu: \'18-02 planı iptal edildi\' iddialarına açıklama

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Ferit Gündoğdu, Çayırhisar, Gaziosmanpaşa ve Kesirven mahallelerinde zamanında uygulanmayan kararların mağduru vatandaşlarla görüşeceğini belirtti.

29.08.2024 19:31  Güncelleme: 19:32
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Ferit Gündoğdu, "18-02 planı iptal edildi" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Gündoğdu, "Söz konusu Çayırhisar, Gaziosmanpaşa ve Kesirven mahallelerinde zamanında AKP'li yönetim tarafından uygulanmayan kararların mağduru vatandaşlarımız oluyor. Bölgede mağduriyet yaşayan herkesle bizzat tek tek görüşeceğiz" dedi.

Balıkesir'de Çayırhisar, Gaziosmanpaşa, Kesirven Mahalleleri'nde yapılan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Madde uygulaması, 11 Mart 2022 ile 09 Nisan 2022 tarihleri arasında askı ilanına çıkarılarak 24 Ekim 2022 tarihinde tescil olmuştu. Söz konusu bölgeyle ilgili 2023 yılında verilen 'Encümen Kararının İptali' kararı 30 gün yasal işlem yapma zorunluluğuna rağmen o dönem görevde olan AK Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından uygulanmadı.

Önceki dönem AKP'li yönetimin yaptığı hataların bedelini vatandaşların ödemeyeceğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Gündoğdu, şu açıklamayı yaptı:

"Balıkesir 2. İdare Mahkemesi tarafından 2023 yılında verilen bu karar o dönem görevde olan AKP'li yönetime mahkeme tarafından bildirilmiş ancak dönemin yönetimi herhangi bir uygulama ve işlem yapmadan İdare Mahkemesi'nin kararını yok hükmünde kabul edip, konuyu istinaf mahkemesinin kararı bekleniyor diyerek kapatmışlar. Bu oyalama taktiği ile vatandaşlarımızı belirsizliğe sürükleyerek sorunun üstünü de kapatmayı hedeflemişler. Yaptıkları hukuksuz uygulamalarla en çok da Balıkesirli vatandaşlarımızı mağdur ettiler. Söz konusu Çayırhisar, Gaziosmanpaşa ve Kesirven mahallelerinde zamanında AKP'li yönetim tarafından uygulanmayan kararların mağduru vatandaşlarımız oluyor. Kendi siyasi menfaatleri uğruna Balıkesirlilerin alın terine göz diken, yargının verdiği kararı uygulamayan bu zihniyetle mücadele ediyoruz. Bu konuda tavrımız çok net. Vatandaşlarımızın hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Zamanında önceki yönetimin hiçbir mantık gözetmeden aldığı kararlar ve neticelerinde yaşanan sorunları yine vatandaşlarımızla birlikte çözeceğiz. Bölgede mağduriyet yaşayan herkesle bizzat tek tek görüşeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın, Balıkesirli hemşehrilerimizin içi rahat olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Ferit Gündoğdu: '18-02 planı iptal edildi' iddialarına açıklama - Son Dakika

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