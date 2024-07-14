Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Londra Uluslararası Bal Ödülleri'nde üç Altın Ödül kazandı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Londra Uluslararası Bal Ödülleri'nde üç Altın Ödül kazandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Londra Uluslararası Bal Ödülleri\'nde üç Altın Ödül kazandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği Çam Balı, Çiçek Balı ve Meşe Balı, Londra Uluslararası Bal Ödülleri'nde üç ayrı Altın Ödül kazandı. Bu ödüllerle Balıkesir ballarının kalitesi uluslararası alanda tescillendi.

14.07.2024 09:24  Güncelleme: 09:30
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği ballar, alanında dünyanın en prestijli yarışmalarından olan Londra Uluslararası Bal Ödülleri'ne; Çam Balı, Çiçek Balı ve Meşe Balı ile ayrı ayrı üç "Altın Ödül" kazanarak damgasını vurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Karesi ilçesi Kabakdere Mahallesi'nde faaliyet gösteren Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi'nde uzman ellerde yetiştirilen arıların ürettiği ballar, Londra Uluslararası Bal Ödülleri'ne damgasını vurdu. Geçtiğimiz yıl; Püren Çiçek Balı ve Ihlamur Balı ile "Altın Bal Ödülü", Hayıt Balı ile de "Gümüş Bal Ödülü" kazanan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ise; Çam Balı, Çiçek Balı ve Meşe Balı ile üç bal çeşidinde ayrı ayrı 'Altın Bal Ödülü'nün sahibi oldu.

Balıkesir ballarının kalitesi uluslararası alanda tescillendi

Her yıl dünya çapında pek çok ülkeden yüzlerce firmanın kendi üretimleri olan ballarla katıldığı Londra Uluslararası Bal Ödülleri'nden pek çok laboratuvar testi ve duyusal analiz kriterlerinden başarıyla geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi balları, ödül almaya hak kazanmasıyla kalitelerini uluslararası alanda kanıtlamış oldu.

Tadımlar "kör" yöntemiyle yapıldı

Balda mükemmellik ve kalitenin arandığı yarışmada jüri tarafından; kalite, koku, doku ve lezzet kriterlerine göre değerlendirmeler yapıldı. Adil bir oylama olması için ürünlerin ambalajsız ve herhangi bir ayırt edici özelliği görünmeden tadılması sebebiyle "kör" yöntemi kullanılan yarışmadan aldığı ödüllerle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ve Balıkesir'in balını dünyaya tanıttı.

3 balıyla ayrı ayrı 'Altın Ödül' kazandı

İstanbul'da düzenlenen ödül törenine; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı temsilen Hayvansal Üretim, Mezbahalar ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Hezer katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllerini, Londra Bal Ödülleri Resmi Organizatörü George Kouvelis takdim ederek üç balının da "Altın Ödül" kazanmasından dolayı tebrik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Londra Uluslararası Bal Ödülleri'nde üç Altın Ödül kazandı - Son Dakika

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