Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nden 71 Bin Kişiye Maddi Destek

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, maddi durumu iyi olmayan 71 bin kişiye maddi destek sağladı. 13 bin 'Yakın Kart' başvurusu alan belediye Nisan ayından bu yana toplam 70 bin 585 kişiye nakdi destek sağladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde hayata geçirilen projelerle Nisan ayından bugüne kadar dar gelirli vatandaşlara, nakdi yardımdan yakacak yardımına, psikolojik destekten kırtasiye yardımına kadar pek çok alanda destek sağlandı. BBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapı kapı dolaşıp ihtiyaçları yerinde tespit ediyor.

13 bin 'Yakın Kart' başvurusu

Balıkesir'in 20 ilçesinde de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmet üreten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Yakın Kart" projesi ile kent yoksulluğuyla mücadele ediyor ve sosyal yardımlarını sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 13 bin Yakın Kart başvurusu alındı. Büyükşehir ekipleri Yakın Kart başvurusu alınan yaklaşık 5 bin haneye gerçekleşen ziyaretlerde ihtiyaçlar yerinde tespit edildi. Halkçı belediyecilik anlayışıyla kent yoksulluğuyla mücadele eden Başkan Akın'ın örnek projesi sayesinde her gün hane ziyaretleri yapılarak halkın ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiliyor. Dar gelirli vatandaşlar Yakın Kart'tan faydalanmak için yakinkart.balikesir.bel.tr internet adresinden başvuru yapabilecekleri gibi 444 40 10 numaralı telefonu arayarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'nden ve Yakın Çözüm noktalarına ulaşarak Yakın Kart talebinde bulunabiliyorlar. Yakın Kart'larını alarak yardımlardan faydalanan vatandaşlar, gıda desteğinden, yakacak desteğine, giyimden kırtasiye desteğine kadar pek çok alanda sosyal destek talep edebiliyorlar. Bebeği yeni doğan ailelere mama ve çocuk bezi desteği de sağlanıyor. Askere gideceklere, yeni evlenenlere, gazilere, emeklilere ve ev kadınlarına kadar toplumun her kesimine yönelik verilen destekler, halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerini oluşturuyor.

Gençlere ve kadınlara destek

2024 yılının Nisan ayından bu yana öğrencilerin kesintisiz eğitime devam edebilmeleri adına 718 haneye bin 256 adet kırtasiye yardımı sağlanırken yaklaşık 200 öğrencinin günlük beslenme ihtiyaçları, dağıtılan beslenme çantaları ile karşılandı.

Kadınların sosyo-ekonomik hayatta daha çok yer alması adına kadınlara yönelik projelerin sayısını arttıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yeni annelere ve anne adaylarına da desteğini sürdürüyor. Bebeği olan ihtiyaç sahibi ailelere bin 200'e yakın bebek bezi dağıtımı yapılırken bin 100 anneye, bebeklerin temel ihtiyaçlarının bulunduğu yeni doğan bebek çantası teslimi yapıldı.

71 bin kişiye nakdi yardım

Dar gelirli ve alım gücü düşük vatandaşlar için de tüm imkanları seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 70 bin 585 kişiye nakdi destek sağladı. Vatandaşların su faturası, nakdi yardımı ve öğrencilere maddi yardımlar gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 bin kişiye psikolojik terapi desteği sağlandı. Dezavantajlı bireyler için de çalışmalarını sürdüren ekipler engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye ve nakil desteği verildi. Şehir içinde bin 427 şehir dışında ise 269 hasta nakil faaliyeti gerçekleştiren ekipler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 200 bine yakın erişkin hasta bezi dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca Yakın Kart dağıtımı öncesinde bin 200 kişiye gıda kartı dağıtımları da sürdürüldü. - BALIKESİR