Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Servis Desteği

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Delice Mahallesi'nde taşımalı eğitim gören öğrencilere verilen servis hizmetinin kaldırılmasının ardından öğrenciler için servis hizmeti başlattı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Raylı Sistemler Daire Başkanlığı yetkilisi Bircan Alkan, "Okullar uzaksa Büyükşehir yakın diyoruz. Öğrencilerin bu mağduriyetlerini gidermeye devam edeceğiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dursunbey'in Delice kırsal mahallesinde taşımalı eğitim gören öğrencilere verilen servis hizmetinin kaldırılmasıyla mağduriyet yaşayan öğrencilerin ve velilerin imdadına yetişti. Yatılı eğitim almak zorunda kalan öğrenciler, evlerinden uzakta kalmak istemediklerini ve okul bittiğinde ailelerinin yanında olmak istediğini belirtirken bu durumun kendilerini mağdur ettiğini söyledi. Çocuklarının yaşadığı bu durumun onların okul hayatındaki başarısını etkilemesinden endişe eden aileler, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın kapısını çaldı.

Ailelerin, yardım talebi karşılıksız kalmadı. Öğrencilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için hemen harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için araç tahsis etti. Büyükşehir'in sağladığı ulaşım desteği ile çocuklar sıcak yuvalarına, aileler de çocuklarına kavuştu. Başkan Akın'a teşekkür eden öğrenciler, "Belediye otobüsünü verdi. Artık yatılı kalmıyoruz. Ahmet Başkan'ımıza teşekkür ederiz" dedi.

"Okullar uzaksa Büyükşehir yakın diyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Raylı Sistemler Daire Başkanlığı yetkilisi Bircan Alkan, "Delice Mahallesi'nde taşımalı eğitim konusunda yaşanan mağduriyet veliler tarafından Ahmet Başkan'ımıza ve belediyemize başvurularak dile getirildi. Bazı veliler bu durumun kendilerinde mağduriyet yarattığını söylediler. Biz de Daire Başkanlığı'mız olarak velilerimiz ile görüşmeler yaptık. Muhtarımızla görüştük. Mağduriyetin giderilmesi adına öğrencileri sabah sıcak evinden alıp akşamları da okullarına, akşam da okullarından alıp sıcak evlerine geri getiriyoruz. Okullar uzaksa Büyükşehir yakın diyoruz. Öğrencilerin bu mağduriyetlerini gidermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Mahallelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerin servislerinin kaldırılmasıyla beraber eğitim öğretim yılının başından beri zorluklar yaşadıklarını söyleyen Mahalle Muhtarı Hüsamettin Gümüş, "Birinci dönemden itibaren var olan bir sorunumuzdu. Bu durumu yetkililere ilettiğimiz halde çözülmedi. Bazı veliler, çocuklarını yatılıya bırakmadı. Kendi imkanlarıyla getirip götürdüler. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Akın ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na bu konuyu bildirdik. Onların destekleriyle ikinci dönem bizzat Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan görevliler gelip köyümüze böyle bir hizmet sundular. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Köyümüzün içerisindeki tüm öğrencilerimizi alıp eğitimlerini tamamlaması için okuluna getirip götürüyorlar" ifadelerini kullandı.

Çocukları ulaşım sorunu yaşayan veliler, şunları söyledi:

- Mustafa Akbaş: "İlk dönem yatılıydı. Sonraki dönem müracaat ettik. Servis geldi. Şu an servisle gidip geliyorlar."

-Ahmet Demirdağ: "Çocuk orada ağlıyor biz evde sıkıntı çekiyoruz. En son Ahmet Akın'a bu konuda ricada bulunduk. Sağ olsun Başkanımızda bizi kırmadı. Belediye arabası gönderdi. Sabah akşam güvenli bir şekilde gidip geliyorlar. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz."