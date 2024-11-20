Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Öğretmenler Günü Kutlaması - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Öğretmenler Günü Kutlaması

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nden Öğretmenler Günü Kutlaması

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel bir programla kutlayacak. Her yaştan vatandaş, hayatlarında iz bırakan öğretmenleriyle bir araya gelecek ve unutulmaz bir akşam geçirecek.

20.11.2024 16:29  Güncelleme: 16:31
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü çok özel bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Öğretmenler Günü'nde hayatlarında iz bırakan öğretmenlerine teşekkür etmek isteyen her yaştan vatandaş, davet ettikleri öğretmenleriyle özel bir resepsiyonda bir araya gelecek.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere olan minnettarlığı ve saygıyı ifade etmek için özel bir etkinlik düzenleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, her yaştan vatandaşı öğretmenleriyle keyifli bir akşamda buluşturacak. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanında öğrenciler ve öğretmenler için hazırlanan bu özel buluşma, bir arada olmanın, birlikte öğrenmenin ve gelişmenin gücünü bir kez daha vurgulayacak.

"Öğretmenlerimizin hakkı ödenmez"

Öğrencilerini evlatları gibi benimseyen öğretmenlerin hakkının asla ödenmeyeceğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "24 Kasım Öğretmenler Günü, yediden yetmişe hepimiz için en önemli günlerden biri. Görevlerinin de ötesinde fedakarlıklarla hayatlarını öğrencilerine adayan öğretmenlerimizin hakkını ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden, geleceğin aydın nesillerini yetiştiren öğretmenlerimiz için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak unutulmaz bir program hazırladık. Öğretmenlerimizi, öğrencileriyle buluşturuyoruz. Yediden yetmişe her yaştan vatandaşımızın başvurusuyla öğretmenlerini davet ettiğimiz bu özel programda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü unutulmaz hatıralar biriktirerek kutlayacağız" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Öğretmenler Günü Kutlaması - Son Dakika

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