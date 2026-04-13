Büyükşehir Belediyesi, yakın berber ve evde bakım hizmetleri vatandaşın yanında

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiği hizmetlerine son sürat devam ediyor. Yakın Berber ve Evde Bakım Hizmetleri uygulamaları ile ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine koşuyor.

Yakın Berber uygulaması aracılığıyla, berber olmayan kırsal mahallelerdeki yaşlı ve engelli vatandaşların talepleri üzerine, berberlerle beraber sağlık personeli de verilerek tansiyon ve şeker ölçümü yapılıyor. Aynı zamanda ilaç kullanımı konusunda da bilgilendirme hizmeti veriliyor. Ayrıca Evde Bakım Hizmetleri uygulaması ile ihtiyaç sahibi, yatağa bağımlı, yaşlı ve engelli vatandaşlara başvuruları üzerine refakatçi eşliğinde kendi evlerinde rehabilite ve öz bakım hizmeti veriliyor.

5 ayrı alanda hizmet veriliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi her geçen gün daha fazla vatandaşın derdine derman oluyor. Sağlık Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan Evde Bakım Hizmetleri uygulaması ile 5 ekip, 20 personel ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veriyor. 65 yaş üstü olup imkanı olmayan vatandaşlarımıza hizmet veren Evde Bakım Hizmetleri; kişisel bakım hizmeti, yaşam alanı temizliği, fizyoterapi desteği, psikolojik danışmanlık desteği ve diyetisyen desteği olmak üzere 5 ayrı alanda hizmet veriyor. Evde Bakım Hizmetlerinin yanı sıra Yakın Berber uygulamasıyla da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer alan Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde gezekk gerek toplu alanlarda gerekse evlerde berber hizmeti vermeye devam ediyor.

'Ahmet Başkanla gurur duyuyoruz'

Gerçekleştirilen uygulamalardan yararlanan Ahmet Azarlı, "Burada kan şekerimi ölçtürdüm, tansiyonumu ölçtürdüm. Tansiyonuma yüksek dediler. İnşallah iyi olacak. Ahmet Başkanımın hizmetlerini beğeniyoruz." diye konuştu. Yakın Berber uygulamasından da yararlanan Niyazi Bozkurt ise, "Bugün, Allah razı olsun tıraşımızı olduk, tansiyonumuzu ölçtük, şekerimizi ölçtük. Ahmet Başkanımıza teşekkür ederiz."dedi. Evde Bakım Hizmetlerinden yararlanan Fatma Bölükbaş, "Belediyeye müracaat ettik, onlar geri dönüş yaptılar. Bizim istediğimiz zamanlarda geliyorlar. Gelmeden önce arıyorlar. Yıkaması ağır olduğu için 15 günde bir yıkama yapıyorum. Haftada bir de silme yapıyorum. Bir gün içinde zaten geri dönüş oluyor bize. Gayet memnunuz. Başkanımız Ahmet Akın'a çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir hizmet yaptığı için onunla gurur duyuyoruz Balıkesir halkı olarak" diyerek belediye hizmetlerine olan minnetini dile getirdi.

'Allah ayağına taş değdirmesin'

İlknur Cincioğlu ise, " Öncelikle çağrı merkezini aradım. Ertesi gün onlar da hemen geri dönüş sağladılar. Ondan sonra devamlı 15 günde bir geldiler, ilgilendiler sağ olsunlar. Çok güzel gelişmeler oldu. Baştan hiç yürüyemiyordu. Şimdi çok güzel yürümeye başladı. Bayağı ilerleme kaydettik. Ahmet Başkana bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Gerçekten çok memnun kaldık." dedi. Mehmet Karabay ise, "Belediyemizin böyle bir hizmet verdiğini duydum. Evde Bakım Hizmetlerini aradım. Kaydımı aldılar. 'Biz ilgili merciiye ileteceğiz' dediler. İki arkadaş geldi. 'Böyle bir talebiniz varmış' dediler. 'Evet, var' dedim. 'Almak istiyor musunuz?' diye sordular. 'Evet' dedim. 'Neyiniz var?' dediler. 'Ben beyinden ameliyat oldum, yürüyemiyorum' dedim. Aradan 1 hafta 10 gün geçti arkadaşlar geldi. Onlar da aynı soruları sordular. Hemen yavaş yavaş hareketlere başladık. Benim sağ kolum hiç kalkmıyordu. Bakın şimdi hareket ettirebiliyorum. Bu hep şok cihazıyla arkadaşların bir iki hareket yaptırmasıyla oldu. Ahmet Akın Başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Böyle bir hizmeti bizlere, engellilere sunduğu için. Allah razı olsun yani ayağına taş değdirmesin" diye konuştu. - BALIKESİR