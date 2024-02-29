Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Pamukçu'da tarımsal sulama kapasitesini artırıyor
BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Pamukçu halkına verdiği sözü yerine getiriyor. Pamukçu'ya, 7 bin 500 metre tarımsal sulama hattını Mart ayı sonuna kadar yetiştirecek olan Büyükşehir, bu yıl yağışların 10 puan daha fazla olmasından dolayı rezerv olarak sakladığı suyu tarımsal sulamada kullanacak.
Tarımın başkenti Balıkesir'e ve Balıkesirli üreticilere her alanda destekler vererek 5 yıl boyunca birçok önemli projeye imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehrin tarımsal sulama kapasitesini gün geçtikçe artırmaya ve suyu en verimli şekilde kullanmaya devam ediyor. Balıkesir'de tarımsal sulama yapılan 11 bin hektarlık alanı, 71 bin 584 hektara çıkaran Başkan Yücel Yılmaz, şimdi de şehrin en verimli ovalarından biri olan Pamukçu Ovası'nda 7 bin 500 metrelik tarımsal sulama hattı yapım çalışmalarını başlattı. Pamukçululara verdiği sözü yerine getiren Başkan Yücel Yılmaz, bu yıl yağışların diğer yıllara göre 10 puan fazla olması dolayısıyla tedbir amaçlı rezerv edilen suyu tarımsal sulamada kullanacak.
"Tedbirli olmamız gerekiyor"
Geçen sene çok ciddi bir kuraklık yaşandığını dile getiren BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal "Bu kuraklığa bağlı olarak da özellikle Pamukçu Ovamızda tarımsal sulamaya su veremedik. İkizcetepeler Barajı'ndaki su seviyesinin düşüklüğünden dolayı ciddi anlamda içme suyu ihtiyacımız vardı. Sadece içme suyuna tahsisliydi. Ancak tabii tarlada ekim yaparsanız; tarım sanayisi olan şehri ancak tarlada ekim yaparak kalkındırırsınız. Şehrimiz de bizim bir tarım arazisi, bir tarım sanayisi. Pamukçu'da halkımız ekim yapamadılar. Ama bu sene yağışlarımız önceki yıllara göre 10 puan daha yüksek. Daha iyi seviyelerdeyiz ama bizim yine de tedbirli olmamız gerekiyor" dedi.
"Verilen sözleri yerine getirmek için sahadayız"
Yaklaşık 3 aylık zaman süreci içerisinde proje malzeme tedariki aşamasını bitirdiklerini belirten İzzet Günal "Yücel Başkanımızın vatandaşlarımıza verdiği sözü yerine getirmek için sahadayız. Borularımız geldi, ekiplerimiz çalışmaya başladı. Meşakkatli bir iş, hızlı bir iş, zamanla yarışılacak bir iş. Allah nasip ederse mart ayının son haftasına kadar 7 bin 500 metrelik bir hatla İkizcetepeler'e, Pamukçu Arıtıma Tesisimize içme suyu rezerv kaynağı olarak sakladığımız kuyularımızı bu sene tarımsal sulamaya vereceğiz. İnşallah, bu sezon vatandaşlarımız tarlada ekimlerini yapıp, mahsullerini bereketli bir şekilde hem yiyecekler hem de satacaklar. Muhtarımız da yanımızda çalışmalarımız da bizzat bizleri yalnız bırakmadı, yanımıza geldi" diye konuştu.
Pamukçu Yücel Yılmaz'a güveniyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerinde yaptığı tarımsal sulama çalışmalarını inceleyen Pamukçu Mahallesi Muhtarı Ahmet Ordu "Çalışmaları da gördük, kurbanımız kestik, duamızı yaptık. Yücel Başkanımıza konuları bahsettik. Yücel Başkanımız da bu projeyi başlattı. İnşallah, Pamukçu halkımız bu yıl için sulamasını yapacaktır. Biz kendilerine güveniyoruz, teşekkür ederim" dedi.
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