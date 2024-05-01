Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Seçildi

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Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı seçildi

Geçtiğimiz 5 yıl Burhaniye Belediyesi Plan Bütçe komisyon Başkanı olarak görev yapan Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyonunda da 5 yıl boyunca görev almıştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2024 - 2029 yılının ilk plan ve bütçe komisyonu toplantısını Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapıldı. Yapılan toplantıda oy birliği ile komisyon başkanı Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban seçildi.

Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2024 - 2029 döneminin ilk plan ve bütçe komisyonu toplantısında yapılan görev bölümünde şahsımı oy birliği ile plan ve bütçe komisyonu başkanı olarak seçen komisyon üyelerine tekrardan teşekkür ediyorum, Balıkesir'imiz ve Burhaniyemiz için alacağımız her kararın hayırlı olmasını temenni ediyor, desteklerini esirgemeyen herkese tekrardan şükranlarımı sunuyorum" dedi. - BALIKESİR