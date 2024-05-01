Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Seçildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Seçildi

Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı olarak seçildi. Erbalaban, 5 yıl boyunca Burhaniye Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nde görev almıştı.

01.05.2024 15:02  Güncelleme: 15:07
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Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı seçildi

Geçtiğimiz 5 yıl Burhaniye Belediyesi Plan Bütçe komisyon Başkanı olarak görev yapan Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyonunda da 5 yıl boyunca görev almıştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2024 - 2029 yılının ilk plan ve bütçe komisyonu toplantısını Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapıldı. Yapılan toplantıda oy birliği ile komisyon başkanı Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban seçildi.

Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2024 - 2029 döneminin ilk plan ve bütçe komisyonu toplantısında yapılan görev bölümünde şahsımı oy birliği ile plan ve bütçe komisyonu başkanı olarak seçen komisyon üyelerine tekrardan teşekkür ediyorum, Balıkesir'imiz ve Burhaniyemiz için alacağımız her kararın hayırlı olmasını temenni ediyor, desteklerini esirgemeyen herkese tekrardan şükranlarımı sunuyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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