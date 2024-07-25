Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sahipsiz Hayvanları Sahiplendi

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın başlattığı "Sahip Çıkıyoruz, Sahipsiz Bırakmıyoruz" projesine Büyükşehir Belediyespor Kulübü de dahil olarak iki köpek sahiplendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sokak hayvanlarının sahiplenilmesi için "Sahip Çıkıyoruz, Sahipsiz Bırakmıyoruz" adlı bir proje başlattı. Projeye Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan Kahve'yi ve Pudra'yı sahiplenerek destek oldu. Proje detayına göre, sahiplenilen sokak hayvanlarının 1 yıl boyunca beslenme ve veterinerlik hizmetlerini Büyükşehir Belediyesi karşılayacak.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Burç Özoğuz, kulüp olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirterek, diğer kulüplere de sokak hayvanlarını sahiplenmeleri konusunda çağrıda bulundu.