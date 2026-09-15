Balıkesir\'de 39. Ahilik Haftası törenle kutlandı, esnafa ödüller verildi

Türk toplum hayatında yüzyıllardır kardeşlik, dürüstlük, dayanışma ve paylaşmanın sembolü olan Ahilik kültürünün yaşatılması amacıyla bu yıl 39'uncusu düzenlenen Ahilik Haftası, Balıkesir'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle başladı. Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Rıza Tekin tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, BESOB Başkanı Rıza Tekin ile BESOB'a bağlı 85 oda başkanı ve yöneticileri katıldı.

Kutlama heyeti daha sonra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu, ziyarette Ahilik geleneğinin yalnızca ticari hayatı düzenleyen bir anlayış olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir kültür olduğunu belirtti.

Ustaoğlu, mesleği doğru ve güvenilir şekilde yapmanın, müşteriye karşı dürüst olmanın, kaliteli üretimi sürdürmenin, ihtiyaç sahipleriyle dayanışma içinde bulunmanın ve meslek bilgisini yeni nesillere aktarmanın Ahilik anlayışının temel değerleri arasında bulunduğunu ifade etti.

Heyet daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı makamında ziyaret etti.

Akın, Ahilik kültürünün dürüstlük, güven, helal kazanç, komşuluk, yardımlaşma ve paylaşma değerlerini yaşattığını belirterek, "Esnaf olmadan eşraf olmaz" anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Hayata geçirilen projelerde esnafın mağdur edilmemesine özen gösterdiklerini ifade eden Akın, çalışmalarını esnaf temsilcileriyle istişare ederek yürüttüklerini belirterek, "Esnaf odalarımızın fikirlerini önemsiyoruz." dedi.

Ahilik Haftası kutlama töreni daha sonra kortej yürüyüşüyle devam etti. Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, Milli Kuvvetler Caddesi üzerinden Zağnos Paşa Meydanı'na kadar sürdü.

Zağnos Paşa Meydanı'ndaki törende konuşan BESOB Başkanı Rıza Tekin, Ahiliğin yalnızca bir esnaf teşkilatı olmadığını belirterek, "Ahilik; önce ahlak, sonra meslek demektir." ifadesini kullandı.

Ahiliğin helal kazanç, dürüst ticaret ve güven anlamına geldiğini dile getiren Tekin, esnafın mahallede sosyal hayatın önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Tekin, BESOB olarak 85 oda ve 56 bin üyeyle Ahilik kültürünü yaşatmaya ve bu mirası gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini belirterek, "Esnaf güçlü olursa şehir güçlü olur. Şehir güçlü olursa Türkiye güçlü olur." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da esnafın kent ekonomisi ve sosyal hayat açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ahilik kültürünün emeği ahlakla, ticareti dürüstlükle, kazancı ise paylaşmayla buluşturan köklü bir gelenek olduğunu ifade eden Akın, esnafın yalnızca ticaret yapan kişiler olmadığını, mahalle ve şehir hayatının önemli bir parçasını oluşturduğunu kaydetti.

Akın, "Bir şehir esnafıyla ayakta durur. Bir ülke üreten ve alın teriyle kazanarak güçlenir." ifadelerini kullandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ise küçük esnafın yaşamasının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir mesele olduğunu belirtti.

Esnafın vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, Bağ-Kur prim günlerinin yeniden planlanması ile kira, elektrik ve doğal gaz gibi giderlerde destek sağlanması gerektiğini ifade eden Sarı, "Esnafımızı ayakta tutarsak memleketimizi ayakta tutarız." dedi.

Vali İsmail Ustaoğlu da Ahilik geleneğinin helal kazanç, doğruluk, hakkaniyet ve emeğe saygıyı çalışma hayatının temel ölçüsü haline getirdiğini söyledi.

Teknolojinin çalışma hayatını dönüştürdüğüne dikkati çeken Ustaoğlu, gençlere meslek kazandırılırken meslek ahlakı, sorumluluk ve emeğe saygının da aktarılması gerektiğini vurguladı.

Ustaoğlu, Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım" sözünü hatırlatarak, dayanışma ve güven kültürünün güçlü toplumların temel unsurlarından olduğunu belirtti.

Törende yılın çırağı seçilen Samet Can Doğan, yılın kalfası seçilen Nisanur Esen ve yılın ahisi seçilen Sücayi Akay'a ödülleri verildi.

Programda ayrıca yılın ahisi Sücayi Akay, yılın kalfası Nisanur Esen'e şed kuşattı.

Tören, Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan'ın Ahilik duasını okuması ve Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisiyle sona erdi.

Program kapsamında Zağnos Paşa Meydanı'nda vatandaşlara BESOB tarafından pilav ve ayran ikram edildi.