Balıkesir\'de 5 ilçede 60 hükümlü orman çalışmalarında görev alıyor

Balıkesir'in Bandırma, Gönen, Manyas, Susurluk ve Erdek ilçelerinde, ormanların korunması, bakım ve ağaçlandırma çalışmalarına destek amacıyla hükümlüler görev alıyor.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı ile Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında 5 ilçede Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde hükümlülüklerden toplam 60 hükümlü orman çalışmalarına dahil edildi. Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 44, Gönen Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde ise 16 hükümlünün görev aldığı çalışmalar; Bandırma, Susurluk ve Erdek'te başlarken, Gönen'de 7 Eylül, Manyas'ta ise 15 Eylül itibarıyla hayata geçirildi.

Çalışmalar kapsamında Bandırma'da 16, Gönen'de 16, Susurluk'ta 12, Erdek'te 8 ve Manyas'ta 8 hükümlü olmak üzere toplam 60 hükümlü orman işlerinde görev yapıyor.

Çalışmalara, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt, Bandırma Orman İşletme Müdürü Hasan Açık, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) Başkontrolörü Mehmet Anıl Kahraman, Ceza İnfaz Kurumu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Semih Demirvuran, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İbrahim Yücel ve Susurluk Orman İşletme Şefi Ayşe Görür de katıldı.

Kurt: "Hükümlülerin toplumsal yaşama kazandırılmasını amaçlıyoruz"

Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt, yürütülen çalışmanın hem ormanların korunmasına hem de hükümlülerin toplumsal yaşama kazandırılmasına katkı sunduğunu söyledi. Ormanların ülkenin önemli doğal varlıklarından biri olduğunu belirten Olgun Kurt, orman yangınlarının her yıl önemli alanlara zarar verdiğine dikkat çekti. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu olarak hükümlülerin toplumsal yaşama kazandırılması amacıyla çeşitli kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Olgun Kurt, ormanların ıslah edilmesi, yanan alanların yeniden ağaçlandırılması ve bakım çalışmalarına hükümlüler aracılığıyla destek verdiklerini belirtti. Olgun Kurt, orman çalışmalarının hükümlülerin ceza infaz kurumlarında geçirdikleri zamanı daha verimli değerlendirmelerine ve toplumsal yaşama yeniden uyum sağlamalarına katkı sunduğunu kaydetti.

5 ilçede 60 hükümlü görev yapıyor

Bandırma Orman İşletme Müdürü Hasan Açık ise Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü genelinde yaklaşık 880 hektarlık ormanlık alanda çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Hükümlülerin damgalama, bakım ve benzeri orman çalışmalarının yanı sıra yangından zarar gören alanlardaki faaliyetlere de destek verdiğini ifade eden Açık, Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 44 hükümlünün görev yaptığını söyledi. Gönen Orman İşletme Müdürlüğünün de çalışmalara 16 hükümlüyle dahil olduğunu belirten Açık, böylece 5 ilçede toplam 60 hükümlünün orman çalışmalarına destek verdiğini aktardı. Açık, hükümlülerin çalışmalarının orman alanlarının daha hızlı şekilde tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin tamamlanarak yeniden ağaçlandırmaya kazandırılması açısından önemli bir katkı sağladığını dile getirdi.

"Bir yıl içerisinde sahayı ağaçlandırmayı hedefliyoruz"

Çalışmaların aşamalarına ilişkin de bilgi veren Hasan Açık, öncelikle orman alanlarında gerekli tespit ve damgalama çalışmalarının gerçekleştirileceğini, ardından kesim işlemleri için ihale sürecine geçileceğini söyledi. Kesim işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprak hazırlığı yapılacağını belirten Açık, hedeflerinin bir yıl içerisinde ilgili sahaları yeniden ağaçlandırmak olduğunu ifade etti.

Çalışmaların yürütülmesinde kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çeken Açık, desteklerinden dolayı Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür etti.