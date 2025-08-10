Balıkesir'de 6,1 Büyüklüğünde Deprem

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 4 yaralının tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini ve hayati tehlikenin bulunmadığını açıkladı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmekte, süreci tüm ilgili kurumlarımızla yakından takip etmekteyiz. Yaralılarımıza acil şifalar, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA