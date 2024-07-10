Balıkesir\'de 72 yaşındaki dondurmacı dededen miras mesleğini sürdürüyor

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Cemal Dizmen yarım asrı aşkın süredir dededen miras kalan aile mesleği dondurmacılığı sürdürüyor. Dondurmacılığa Ulus Dağı'ndan getirilen karlarla dedesi tarafından yüz yılı aşkın bir süre önce başladığını açıkladı.

Butik dondurma dükkanının yanı sıra özel olarak tasarladığı 73 model dondurma arabası ile mahalle hayırlarını, düğünleri dolaşarak yaptığı dondurmaları dağıtıyor. Dondurmacı Cemal Dizmen, Sındırgı'nın 3. kuşak dondurmacısı olarak tam 60 senedir aile mesleğini sürdürüyor.

Dondurmacılığın Ulus Dağı'ndan getirilen karlarla dedesi tarafından yüz yılı aşkın bir süre öncesinde başladığını belirten Dizmen, "Ulus Dağı'ndan eşeklerle kar getirilip, çevirme, dövme dondurma yapılıyor. Tabi ben o zamanları çok hatırlamıyorum. Bu böyle dededen babaya, babadan da bize miras kaldı. Ben anamdan doğduğumdan beri bu işin içindeyim. Yani makinelerle başladık, ben karla yapılanı hayal meyal hatırlıyorum. Fıçıların, bakır kapların içerisinde olan bir dondurma. 40'lı yıllarda. O yıldan bu yana kadar dedemin, babamın mesleğini yürütüyoruz. Ben de bu mirası oğluma ve torunlarıma bırakmayı düşünüyorum" dedi. - BALIKESİR