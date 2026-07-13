Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanlığı\'na Murat Özşay getirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı görevine Murat Özşay atandı. Başkan Ahmet Akın'ın onayıyla yapılan görevlendirmeyle belediyenin kurumsal iletişim çalışmalarında yeni bir dönem başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde önemli bir görev değişikliği gerçekleşti. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı görevinden istifa eden Mutlu Tanrıkulu'nun yerine, Başkan Ahmet Akın'ın onayıyla Basın Müdürü olan Murat Özşay Basın Daire Başkanı olarak getirildi.

Uzun yıllara dayanan mesleki deneyimi ve kurumsal iletişim alanındaki birikimiyle tanınan Özşay'ın, belediyenin basın, halkla ilişkiler ve dijital iletişim çalışmalarına yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

Özşay, 2019-2023 yılları arasında Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi'nde Halkla İlişkiler ve Basın Müşaviri olarak görev almıştı. - BALIKESİR