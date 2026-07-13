Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanlığı'na Murat Özşay getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanlığı'na Murat Özşay getirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanlığı\'na Murat Özşay getirildi
13.07.2026 10:48  Güncelleme: 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'na, Başkan Ahmet Akın'ın onayıyla Murat Özşay getirildi. Özşay'ın kurumsal iletişim çalışmalarına yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı görevine Murat Özşay atandı. Başkan Ahmet Akın'ın onayıyla yapılan görevlendirmeyle belediyenin kurumsal iletişim çalışmalarında yeni bir dönem başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde önemli bir görev değişikliği gerçekleşti. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı görevinden istifa eden Mutlu Tanrıkulu'nun yerine, Başkan Ahmet Akın'ın onayıyla Basın Müdürü olan Murat Özşay Basın Daire Başkanı olarak getirildi.

Uzun yıllara dayanan mesleki deneyimi ve kurumsal iletişim alanındaki birikimiyle tanınan Özşay'ın, belediyenin basın, halkla ilişkiler ve dijital iletişim çalışmalarına yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

Özşay, 2019-2023 yılları arasında Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi'nde Halkla İlişkiler ve Basın Müşaviri olarak görev almıştı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Politika, Belediye, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanlığı'na Murat Özşay getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi borcu olanlar dikkat 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor
Şanlıurfa’da bir kadın evinde ölü bulundu Şanlıurfa'da bir kadın evinde ölü bulundu
Bisikletli Semih Özer otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti Bisikletli Semih Özer otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti
Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Türkiye’de aldı 600 bin liralık hesap ödedi Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi
ABD’li Senatör Graham’ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde ABD'li Senatör Graham'ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması

11:30
27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler
27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay! Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler
11:12
Hayatını kaybetmeden dakikalar önce şakayı patlatmış: Şu anda ölemem
Hayatını kaybetmeden dakikalar önce şakayı patlatmış: Şu anda ölemem
10:47
Haluk Levent’in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
10:20
MİT’ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu Talip Güler Türkiye’ye getirildi
MİT'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu! Talip Güler Türkiye'ye getirildi
10:13
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 11:41:51. #7.12#
SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanlığı'na Murat Özşay getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.