Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına Ender Ünal atandı

Balıkesir Büyükşehir Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mutlu Tanrıkulu'nun istifası sonrası Başkanlığa vekaleten Ender Ünal atandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mutlu Tanrıkulu'nun istifası ile boşalan daire başkanlığına Bilgi İşlem Daire Başkanlığını yürüten Ender Ünal, vekaleten atandı.
Vekaleten ataması yapılan Daire Başkanı Ender Ünal göreve başladı. - BALIKESİR
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