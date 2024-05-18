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Balıkesir'de çevrecilerden basın açıklaması

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çevreciler, Ören Plajı'nda basın açıklaması yaparak, kıyıların kamunun malı olduğunu belirtti.

Burhaniye Ören Plajı'nda bir araya gelen Burhaniye Çevre Platformu üyeleri ile Burhaniye Halk İnisiyatifi Hareketine üyeleri basın açılaması yaptı. Burhaniye Çevre Platformu üyesi Hatice Engin ve Burhaniye Halk İnisiyatifinden Selma Öztürk, kıyı işgallerinin önlenmesini isteyerek, kıyılarda doğal yapının bozulduğunu anlattı. Çevreciler ellerinde pankartlarla sloganlar eşliğinde yapılan basın açıklamasının ardından sessizce Ören Plajı'ndan ayrıldı.