Balıkesir'de çiftçi hayrı 2 bin kişiyi buluşturdu - Son Dakika
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Balıkesir'de çiftçi hayrı 2 bin kişiyi buluşturdu

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Burhaniye ilçesinde düzenlenen geleneksel çiftçi hayrı, Bahadınlı Mahallesinde yaklaşık 2 bin kişiyi bir araya getirdi. Hayır kapsamında yapılan yağmur duasının ardından şehriye çorbası, etli pirinç pilavı ve ayran ikramı yapıldı. Etkinliğe Burhaniye Kaymakamı, Belediye Başkanı ve yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı.

13.05.2024 15:55  Güncelleme: 16:16
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Balıkesir'de çiftçi hayrı 2 bin kişiyi buluşturdu

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, geleneksel çiftçi hayırları devam ederken, kırsal Bahadınlı Mahallesinde düzenlenen hayır da yaklaşık 2 bin kişiyi buluşturdu. Mahalle camiinde namaz öncesi yağmur duası yapılırken, namaz sonrası da şehriye çorbası ile etli pirinç pilavı ve ayran ikramı yapıldı.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesinde geleneksel çiftçi hayrı için kazanlar kuruldu. Hazırlanan 20 kazan pilav ve 12 kazan çorba ayran ile birlikte konuklara ikram edildi. Bahadınlı'da muhtar Sezgin Gökdemir'in öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar hayır için imece yaptı. Yemek servisini de mahallenin gençleri üstlendi. Hayra, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Başkan yardımcısı Ayten Tuna ile yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı. Emeği geçenlere teşekkür eden Mete Kızık, "Türk kültürünün en önemli özelliklerinde olan imece kültürünü burada bir kez daha yaşadık. Ozanımızın dediği gibi yarın yanağından gayrı her yerde hep beraber bir olabilmek adına bu Türk geleneğinin çok güzel örneklerini halkımızın derin misafirperverliği, güzel yemekleri ve buraya özgü çorbası ile birlikte dostlarımızla köylü yurttaşlarımızla beraber olduk. Böyle güzel bir etkinlikte emeği geçen, başta muhtarımız olmak üzere tüm kişi ve kurumları kutluyorum" dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna da, " Bu gün, Bahadınlı köyündeyiz. Köy hayrı var. Muhtarımızın ve köy halkının düzenlediği bu gelenek ve göreneklerin devam etmesi insanların bir araya gelmesi, dayanışması, sevgi, dostluk duygularını paylaşması tabi çok güzel. Çok da istediğimiz özlediğimiz manzaralar bunlar. Burhaniye belediyesi olarak bizde bu tür etkinliklerin hem yardımcısı hem de destekçisi olmak istiyoruz. Ben belediye başkan yardımcısı olarak muhtarlardan sorumluyum. Muhtarlık müdürlüğünden sorumluyum. Her zaman köylerde, bu tür etkinliklerin yapılmasının, köy halkı açısından da biz ilçedekiler için de çok dayanışmayı artırıcı etkinlikler olduğunu düşünüyorum." dedi. Muhtar Sezgin Gökdemir ise, "Bu gün gelenekselleşmiş olan köy hayrımızı yapmış bulunmaktayız. Yaklaşık 2 bin kişiye pilav ayran ve çorba ikramımız oldu. 20 tava pilav, 12 kazan çorba ikramımız oldu. Bu gibi hayırlarda emeği geçen, destek veren köylülerimize çok teşekkür ediyorum. ve misafirlerimize de çok teşekkür ederiz geldikleri için" diye konuştu.

Balıkesir\'de çiftçi hayrı 2 bin kişiyi buluşturdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de çiftçi hayrı 2 bin kişiyi buluşturdu - Son Dakika

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