Balıkesir'de Dar Gelirli Ailelere Kışlık Yardım

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirli ailelerin çocuklarına mont ve bot desteği sağlandı. Çocukların soğuk kış günlerinde üşümemeleri için yaş grupları ve ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan paketler, çocukların evlerine kadar ulaştırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi, kış şartlarının temel ihtiyaçlar konusunda yarattığı mağduriyeti gidermek için dar gelirli ailelerin çocuklarına kışlık kıyafet destek paketleri dağıttı. Destek paketlerinin temininde, çocukların yaş grupları ile bireysel ihtiyaçları da göz önünde bulunduruldu. Görevli ekipler, süreci hızlandırmak ve kolaylaştırmak için destek paketlerini çocukların adreslerine teslim etti.

Sosyal dayanışma güçleniyor

Balıkesir'de kent yoksulluğu ile mücadelenin sembolü haline gelen Yakın Kart, Kent Lokantası gibi hizmetlerle vatandaşın hayatını kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı bütçesinde "Hane Halkına Yapılan Sosyal Transferler" miktarında beş kat artışa gitmişti. Sosyal yardımların sayısını ve niteliğini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilerleyen süreçte sosyal dayanışmayı geliştirmek ve güçlendirmek için Balıkesir'i daha çok halkçı hizmetle buluşturacaklarını belirtti.